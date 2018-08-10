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"Urartu Gelişim Koridoru Projesi" hayata geçiriliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.08.2018 13:06 | Son Güncelleme

DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Adnan Demir: - "Tarihi değerleri gün yüzüne çıkarmak ve bununla beraber Van ilinde bir marka oluşturma noktasında projeyi hayata geçirmeyi düşünüyoruz. Bununla ilgili belirli bazı adımlar atıldı"

Van'da, Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) ve Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan "Urartu Gelişim Koridoru Projesi" hayata geçiriliyor.

Van Büyükşehir Belediyesi Toplantı Salonu'nda düzenlenen "Urartu Gelişim Koridoru Projesi" toplantısında konuşan DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Adnan Demir, koridor boyunda yapılacak imalatların netleştirilmesi noktasına gelindiğini söyledi.

Toplantıda projeyle ilgili teknik detayları masaya yatıracaklarını anlatan Demir, "Tarihi değerleri gün yüzüne çıkarmak ve bununla beraber Van ilinde bir marka oluşturma noktasında projeyi hayata geçirmeyi düşünüyoruz. Bununla ilgili belirli bazı adımlar atıldı. Projenin taslağı ve diğer aşamaları hazır. Bunun için beklentilerin de üzerinde bir maliyet çıktı." dedi.

Proje için sağlanan ödeneği bu yıl kullanmayı hedeflediklerini ifade eden Demir, "2019 yılı içerisinde idare olarak katkı vererek bir an evvel 'Urartu Gelişim Koridoru' projesini hayata geçirmeyi amaçlıyoruz. İnşallah bunu en geç 2019 yılında bitirmiş olacağız. Van için hayırlı olmasını temenni ediyorum." diye konuştu.

DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkan Yardımcısı Volkan Güler de Van'da halihazırda bir turist artışının yaşandığını ve projeyle turizmde gelir çeşitliliğini arttırmayı hedeflediklerini söyledi.

Van'da turist sayısını hem sürdürülebilir kılmak hem de turistlerin bıraktığı gelirleri artırmak üzere daha fazla yatırım yapmayı planladıklarını aktaran Güler, şunları kaydetti:

"Yeni turist kitlesini çekmeyi, biraz daha geliri yüksek grupların gelmesini arzu ediyoruz. Bu kapsamda da geliri yüksek turistlerin özellikle tarihi yerleri gezmek için geldiğini biliyoruz. Bu çerçevede Van'ın sahip olduğu tarihi varlıklar ve perspektifini, doğal yapısının unsurlarını mümkün olduğunca desteklemeye çalışıyoruz. Bunlardan bir tanesi de yakın süre içerisinde bitirmeyi düşündüğümüz ve gelecek sene turistlerin kullanımına açılacak olan Urartu Menua Yolu'dur. Bir diğeri de tamamlanmak üzere olan eski Van şehrinin modellemesidir. Üçüncü olarak da idaremiz tarafından finanse edilen Van Tarihi Peynirciler Çarşısı projesidir. Yine tarihi varlıkların restore edilmesine yönelik projelerimiz var. Yani birden fazla alanda ve bütünleşik şekilde ve mümkün olduğunca Van'a gelen turist sayısı ve bıraktığı para miktarını arttırmayı hedefliyoruz."

DAKA Planlama Programlama ve Koordinasyon Birimi Başkanı Mehmet Emin Çakay da Urartu medeniyetinin bölgenin tanıtımında önemli bir potansiyeli olduğunu söyledi.

Bugüne kadar tanıtıma ilişkin önemli çalışmaların yürütülemediğini anlatan Çakay, "Başlatılan bu proje aslında büyük ve kadim medeniyetin bundan sonra bölgeyi, özelde de Van'ı turizm markası olarak tanıtmaya katkı sağlayacak. Bu projenin sürdürülebilirliği çok önemlidir. Proje, Urartu medeniyetinin, Van'ın uluslararası düzeyde tanıtımına katkı sağlayacak." dedi.

Toplantıya Van Büyükşehir Belediyesi Etüt Projeler Daire Başkanı Cevdet Başer ve kurum amirleri de katıldı.

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