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Urartu Müzesinde 100 bin eser sergilenecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.05.2018 11:40 | Son Güncelleme

Van'da "Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı" kapsamında 2012 yılında yapımına başlanan ve bu yıl açılması planlanan Urartu Müzesinde çeşitli medeniyetlere ait eserler sergilenecek - Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zorluoğlu: - "Müze tamamlandığında yaklaşık 100 bin eserin sergileneceği bir mekan olacak. 13 bin metrekare kapalı alanı olan Türkiye'nin en büyük müzelerinden biri"

CEMAL AŞAN - Van'da, 2011'deki depremlerde hasar gören müzenin yerine Van Kalesi'nin güneyinde yapılan "Urartu Müzesi", kenti ziyaret eden turistlere başta Urartular olmak üzere birçok medeniyete ait yaklaşık 100 bin eseri görme imkanı sunacak.

İpekyolu ilçesinde, 13 bin metrekaresi kapalı 50 bin metrekare alan üzerine inşa edilen Urartu Müzesi, açılışa hazırlanıyor.

Kalkınma Bakanlığı tarafından "Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı" kapsamında yapılan müzede inşaat çalışmalarının ardından eserlerin yerleştirilmesine başlandı.

Uzman ekiplerce, depremde hasar gören müzeden taşınan tarihi eserler, ekiplerin büyük titizlikle yürüttüğü çalışmalarla yeni yerlerine yerleştiriliyor.

Başta Urartular olmak üzere, Selçuklular ve Osmanlılar gibi birçok döneme ait yaklaşık 100 bin eserin sergileneceği müzenin, kenti turizmine büyük katkı sağlaması bekleniyor.

- "Muhteşem bir eser"

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Van'ın kadim tarihiyle birçok medeniyete ev sahipliği yaptığını, bu anlamda önemli bir tarihi mirasa sahip olduğunu söyledi.

Kentin kadim tarihini yansıtan eserlerin sergilendiği müzenin depremlerde hasar gördüğünü anımsatan Zorluoğlu, bunun yerine daha modern ve kente yakışan yeni bir müzenin inşa edildiğini aktardı.

İnşaatı tamamlanan müzede eserlerin son yerleştirmelerinin yapıldığını anlatan Zorluoğlu, şöyle konuştu:

"Müze, muhteşem bir eser. İçinde sergilenen eserler bakımından da böyle. Müze tamamlandığında yaklaşık 100 bin eserin sergileneceği bir mekan olacak. 13 bin metrekare kapalı alanı olan Türkiye'nin en büyük müzelerinden biri. Yılın ilk çeyreğinde açılacağını düşünüyordum ama mayıs sonuna kadar tamamlanacak ve görkemli bir şekilde orayı da turistlerimizin ziyaretine açacağız."

- "Tur programlarımıza alacağız"

Van Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi ve turizmci Murat Beyaz ise müzelerin, turistlerin gittikleri kentte en az yarım gün daha kalmasını sağlayan önemli bir unsur olduğunu söyledi.

Beyaz, Urartu Müzesinin ilgi uyandırdığını, ziyarete açıldığında tur programlarına ekleneceğini ifade etti.

Turistlerin kentte kalmasının daha fazla tanıtım ve daha çok ekonomik kazanç anlamına geldiğinin altını çizen Beyaz, şu ifadeleri kullandı:

"Dünyanın en büyük Urartu Müzesinin tamamlanmasıyla burayı kolaylıkla tur programlarımıza alacağız. Kentimize çok büyük bir katma değer sağlayacak. Biraz gecikmeli oldu ama biz buna değeceğine inanıyoruz. Geçen günlerde içini gezme imkanım oldu. Gerçekten çok muhteşem bir eser ortaya çıkacak. Dünyanın birçok yerinden insanlar burayı görmek isteyecektir ve bu da kentimize değer katacak. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz ve en kısa zamanda açılmasını bekliyoruz."

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turizm Urartu Müzesi Van Van Valisi Murat Zorluoğlu

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