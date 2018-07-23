Urartulara ait kayaya oyulmuş en büyük salon araştırılıyor

Önceki yıllarda, İlk Tunç Çağı'ndan Cumhuriyet dönemine kadar birçok medeniyete ait mimari yapılar, pişmiş topraktan yapılan eserler, tekerlek örnekleri, tunçtan yapılan mızrak uçları, adliye belgeleri, küpe gibi birçok eserin ortaya çıkarıldığı bölgede, bu yıl da tarihe ışık tutacak önemli buluntuların envantere kazandırılması hedefleniyor.

- Urartuların en büyük oyma mekanı turizme kazandırılacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Müzeler Genel Müdürlüğünün izniyle kazı çalışmalarını yaptıklarını dile getiren Konyar, eski Van şehrinde Osmanlı-Selçuklu mimarisini, höyükte de Van'ın 5 bin yıllık yerleşim dokusunu ortaya çıkardıklarını kaydetti.

Konyar, Van Kalesi sitadelinde Urartu devletine ait anıtsal ölçekteki mimarı birimleri tespit ettiklerini ifade ederek, "Urartu Kralı Menua'nın inşa ettiğini kendi yazıtıyla ilan ettiği ana kayaya oyulmuş yapının içini temizledik. Bundan sonra hangi amaçla kullanıldığını belirlemeye çalışacağız." dedi.

Yapının girişinde Urartu Kralı Menua'ya ait yazıtın bulunduğunu aktaran Konyar, şu bilgileri verdi:

"Yazıtın üzerinde, 'Her kim sığırları buradan sürerse, çıkarırsa, çalarsa, burayı ben yaptım derse tanrı Haldi, tanrı Teişaba, tanrı Şivini, onu gün ışığından mahrum bıraksın.' ifadesi yer alıyor. Sığır teriminden buranın ahır olabileceği öne sürülüyor. Girişteki niş kaidesi, burada hayvanların kurban edildiğini gösteriyor. Ancak bazı yapısal noktalar da bunun bu amaçla kullanılmayabileceğini gösteriyor. Bu tartışmaları bitirmek için bu büyük ana kayaya işlenmiş yapıda çalışmaları başlattık. Diğer yerlerde de çalışmalarımız devam ediyor. Urartuların tek ana kayaya oyulmuş en büyük mekanı. 20 metre uzunluğunda, 8 metre genişliğinde ve 3 metre yüksekliğinde. Tek birim olarak Urartu'nun böyle başka bir yapısı yok."