HABER

Ürdün 1. Uluslararası Tarım Forumu

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.04.2018 14:59 | Son Güncelleme

Ürdün 1. Uluslararası Tarım Forumu

Ürdün 1. Uluslararası Tarım Forumu, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) katkılarıyla gerçekleştirildi.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre forum, TİKA'nın katkılarıyla Ölüdeniz'de 25-26 Nisan'da Ürdün Kralı 2. Abdullah'ın himayesinde yapıldı.

Forumda konuşan Ürdün Prensi El-Hasan bin Talal, Arap dünyasında insan kaynaklarının kullanılarak önceliklerin belirlenmesi ve tüm yönleriyle insan güvenliğinin sağlanması için harekete geçme çağrısında bulundu.

Kalkınma politikalarının, gıda güvenliği ve sosyal koruma arasındaki ilişkiyi attırmak yönünde geliştirilmesi gerektiğini vurgulayan Hasan, bölgesel iş birliğini güçlendirmek adına biyolojik çeşitliliğin korunması, gıda güvenliğinin artırılması ve kendi kendine yeterliliğin sağlanması yönünde politikalar benimsemesi gerektiğinin altını çizdi.

Prens Hasan, Arap dünyasında tarımın ve tarım alanlarının artmasının önemine değinerek, mevcut durum devam ederse 2030 yılında gıda açığının iki katına çıkacağına dikkati çekti.

Tarımsal Kalkınma Arap Örgütü Genel Müdürü İbrahim Al Dukhairi da bu organizasyonun amacının tarımsal kalkınma ve Arap gıda güvenliği seviyesinin yükseltilmesi olduğunu kaydetti.

Yakın Doğu ve Kuzey Afrika Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü Genel Müdür Yardımcısı ve Bölgesel Temsilcisi Abılsalam Wıld Ahmad ise yüksek ekonomik ve sosyal getirilere sahip olan ve istihdam ile ihracat fırsatlarını artıran yüksek değere sahip ürünlere yatırım yapmak için büyük fırsatlar olduğuna işaret etti.

Ürdün Tarım Bakanı Khalid Hniafat da Ürdün Vadisi'nin iklim şartlarının yüksek kalitede ürün için yeterli olduğunu belirtti.

Foruma, Türkiye'den Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakan Yardımcısı Mehmet Daniş ve 60 ülkeden üst düzey yetkili katıldı.

Ürdün Birinci Uluslararası Tarım Forumu'nun kapanış töreninde, TİKA Amman Program Koordinatörü Esin Acar Ergin'e kurumun katlılarından dolayı plaket verildi.

CHP'nin adayı için o güne işaret edildiCHP'nin adayı için o güne işaret edildi
Şehidi binlerce kişi uğurladıŞehidi binlerce kişi uğurladı
İlkokul gezisinde dansözlü eğlence!İlkokul gezisinde dansözlü eğlence!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
tika Ürdün Birinci Uluslararası Tarım Forumu

En Çok Okunan Haberler

Survivor'da Turabi, Hakan ve Anıl kavgası! Turabi diskalifiye mi olacak? 'Burası senin çiftliğin değil'

Survivor'da Turabi, Hakan ve Anıl kavgası! Turabi diskalifiye mi olacak? 'Burası senin çiftliğin değil'

Fatih Portakal kovuldu mu?

Fatih Portakal kovuldu mu?

Ayşe Baykal yazdı: Erbakan Ödül Töreni’ni eleştirenlere bir soru…

Ayşe Baykal yazdı: Erbakan Ödül Töreni’ni eleştirenlere bir soru…

Yılmaz Özdil: Artık hepimiz biliyoruz ki AK Parti dönemi bitmiştir

Yılmaz Özdil: Artık hepimiz biliyoruz ki AK Parti dönemi bitmiştir

Son dakika! Adil Öksüz'ün yeğeni Esmaül Hüsna Öksüz tutuklandı

Son dakika! Adil Öksüz'ün yeğeni Esmaül Hüsna Öksüz tutuklandı

e-Devlet'in yeni hizmetine binlerce kişi akın etti! 4 günde sabıka kaydı alan aday sayısı 11 bine yaklaştı

e-Devlet'in yeni hizmetine binlerce kişi akın etti! 4 günde sabıka kaydı alan aday sayısı 11 bine yaklaştı

İlginizi Çekebilir

Yılmaz Özdil canlı yayında uyardı

Yılmaz Özdil canlı yayında uyardı

Bedelli askerlik geliyor! Başbakan Yıldırım'dan canlı yayında bedelli müjdesi

Bedelli askerlik geliyor! Başbakan Yıldırım'dan canlı yayında bedelli müjdesi

Fatih Portakal kovuldu mu? Fox Haber sunucusundan açıklama geldi

Fatih Portakal kovuldu mu? Fox Haber sunucusundan açıklama geldi

Fatih Portakal neden ana habere çıkmadı?

Fatih Portakal neden ana habere çıkmadı?

Mevlüt Çavuşoğlu açık açık söyledi: YPG'li teröristlere müdahale edilecek

Mevlüt Çavuşoğlu açık açık söyledi: YPG'li teröristlere müdahale edilecek

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
e-Devlet'in yeni hizmetine binlerce kişi akın etti! 4 günde sabıka kaydı alan aday sayısı 11 bine yaklaştı

e-Devlet'in yeni hizmetine binlerce kişi akın etti! 4 günde sabıka kaydı alan aday sayısı 11 bine yaklaştı

Afrin kahramanı Piyade Astsubay Mehmet Can Özkan, trafik kazasında hayatını kaybetti

Afrin kahramanı Piyade Astsubay Mehmet Can Özkan, trafik kazasında hayatını kaybetti

Ayşe Baykal yazdı: Erbakan Ödül Töreni’ni eleştirenlere bir soru…

Ayşe Baykal yazdı: Erbakan Ödül Töreni’ni eleştirenlere bir soru…

Adana'da çaldığı bisikleti çaldıran kişi polise şikayetçi oldu

Adana'da çaldığı bisikleti çaldıran kişi polise şikayetçi oldu

Son dakika! Adil Öksüz'ün yeğeni Esmaül Hüsna Öksüz tutuklandı

Son dakika! Adil Öksüz'ün yeğeni Esmaül Hüsna Öksüz tutuklandı

Sayısal Loto sonuçları 28 Nisan - Milli Piyango Sayısal Loto 1120. hafta sonuçları sorgula!

Sayısal Loto sonuçları 28 Nisan - Milli Piyango Sayısal Loto 1120. hafta sonuçları sorgula!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.