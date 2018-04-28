Ürdün 1. Uluslararası Tarım Forumu

Prens Hasan, Arap dünyasında tarımın ve tarım alanlarının artmasının önemine değinerek, mevcut durum devam ederse 2030 yılında gıda açığının iki katına çıkacağına dikkati çekti.

Kalkınma politikalarının, gıda güvenliği ve sosyal koruma arasındaki ilişkiyi attırmak yönünde geliştirilmesi gerektiğini vurgulayan Hasan, bölgesel iş birliğini güçlendirmek adına biyolojik çeşitliliğin korunması, gıda güvenliğinin artırılması ve kendi kendine yeterliliğin sağlanması yönünde politikalar benimsemesi gerektiğinin altını çizdi.

Forumda konuşan Ürdün Prensi El-Hasan bin Talal, Arap dünyasında insan kaynaklarının kullanılarak önceliklerin belirlenmesi ve tüm yönleriyle insan güvenliğinin sağlanması için harekete geçme çağrısında bulundu.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre forum, TİKA'nın katkılarıyla Ölüdeniz'de 25-26 Nisan'da Ürdün Kralı 2. Abdullah'ın himayesinde yapıldı.

Tarımsal Kalkınma Arap Örgütü Genel Müdürü İbrahim Al Dukhairi da bu organizasyonun amacının tarımsal kalkınma ve Arap gıda güvenliği seviyesinin yükseltilmesi olduğunu kaydetti.

Yakın Doğu ve Kuzey Afrika Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü Genel Müdür Yardımcısı ve Bölgesel Temsilcisi Abılsalam Wıld Ahmad ise yüksek ekonomik ve sosyal getirilere sahip olan ve istihdam ile ihracat fırsatlarını artıran yüksek değere sahip ürünlere yatırım yapmak için büyük fırsatlar olduğuna işaret etti.

Ürdün Tarım Bakanı Khalid Hniafat da Ürdün Vadisi'nin iklim şartlarının yüksek kalitede ürün için yeterli olduğunu belirtti.

Foruma, Türkiye'den Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakan Yardımcısı Mehmet Daniş ve 60 ülkeden üst düzey yetkili katıldı.

Ürdün Birinci Uluslararası Tarım Forumu'nun kapanış töreninde, TİKA Amman Program Koordinatörü Esin Acar Ergin'e kurumun katlılarından dolayı plaket verildi.

