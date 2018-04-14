Ürdün-ABD askeri ilişkileri

Ürdün Genelkurmay Başkanı Mahmud Ferihat'ın, ABD Savunma İstihbarat Direktörü Robert Ashley ile başkent Amman'da bir araya geldiği bildirildi.

Ürdün ordusunun resmi sitesinden yapılan açıklamaya göre, ikilinin görüşmesinde, bölgesel ve uluslararası meseleler ile 2 ülkenin silahlı kuvvetleri arasında iş birliği konuları ele alındı.

Ashley'in Ürdün'e ne zaman geldiği ve ne kadar kalacağıyla ilgili bilgi verilmedi.