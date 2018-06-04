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Ürdün Başbakanı Hani el-Mulki, tartışmalı vergi yasasına karşı düzenlenen yoğun protestoların ardından istifa etti.

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.06.2018 14:39 | Son Güncelleme

Ürdün Başbakanı Hani el-Mulki, tartışmalı vergi yasasına karşı düzenlenen yoğun protestoların ardından istifa etti.


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Ürdün Ürdün Başbakanı Hani el Mulki

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