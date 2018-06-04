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Ürdün Başbakanı vergi yasası protestolarının ardından istifa etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.06.2018 15:20 | Son Güncelleme

Ürdün Başbakanı Hani el-Mulki, tartışmalı vergi yasasına karşı düzenlenen yoğun protestoların ardından istifa etti.

Ürdün Başbakanı vergi yasası protestolarının ardından istifa etti

Ürdün Başbakanı Hani el-Mulki, tartışmalı vergi yasasına karşı düzenlenen yoğun protestoların ardından istifa etti.

Ürdün'de yayımlanan Düstur gazetesinin Başbakan'a yakın bir kaynağa dayandırdığı habere göre, Kral Abdullah'a istifasını sunan Mulki, hükümetindeki bakanlardan da istifalarını sunmalarını istedi.

- Yeni hükümeti kurma görevi Rezzaz'ın

Hükümete yakın kaynaklardan alınan bilgiye göre, Kral Abdullah, Mulki'nin istifasının ardından Ömer er-Rezzaz'ı yeni hükümeti kurmakla görevlendirdi.

Rezzaz, Mulki hükümetinde Eğitim Bakanı olarak görev yapıyordu.

- Protestolar istifa getirdi

Ürdün hükümeti, tartışmalı vergi yasa tasarısını 21 Mayıs'ta imzalayarak parlamentonun birinci kanadı Temsilciler Meclisi'ne sevk etmişti.

IMF'nin diktesi olarak görülen tasarı, birçok kesim tarafından tepkiyle karşılanmış, başkent Amman'ın yanı sıra İrbid, Tafila, El-Kerak, Er-Remse ve Maan kentlerinde gösteriler düzenlenmişti.

Kral Abdullah da yoğun protestolara neden olan vergi yasa tasarısı konusunda hükümeti ve meclisi uzlaşmaya çağırmıştı.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
yanlış yerde oynuyorsun gel bize seni baştacı eder cebine istemediğin kadar dolarları doldururz yetmedi dış ülkelere kaçırman için gerekli araçları tahsis ederiz kanunları istediğin gibi yaparsın ses çıkarmayız zaten sen öyle yaptıkça bazı şerefsizler her işstediğini ikram eder sende mutlu mesut yaşarsın bizde öpülmenin hazzını almaya devam ederiz koyun sürüsüyüz nede olsa ha bu arada ayada yol yaparsan hiç bir güç seni aşağıya alamaz
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