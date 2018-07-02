AMMAN (AA) - Ürdün Başbakanı Ömer er-Rezzaz, ülke sınırlarını korumakla Suriyelilere yardım ulaştırma arasında denge kurmaya çalıştıklarını söyledi.

Ürdün haber ajansı PETRA'ya göre, Rezzaz, ülkenin kuzey sınırına yaptığı ziyarette güvenlik güçlerinin sınırdaki faaliyetleriyle ilgili bilgi aldı.

Rezzaz burada basına yaptığı açıklamada, sınıra gerçekleştirdiği ziyaretin amacının, silahlı kuvvetler ile güvenlik güçlerinin burada yaşanacak gelişmelerle başa çıkabilme kapasitesini ölçmek olduğunu ifade etti.

Ürdün'ün Suriye'deki askeri operasyonlardan etkilendiğini belirten Rezzaz, Ürdün topraklarına roketlerin düştüğünü ve can kaybı yaşanmasa da sınır bölgesinde paniğe sebep olduğunu dile getirdi.

Ürdün hükümeti ve vatandaşlarının Suriyelilere gereken yardımı sunduğunu vurgulayan ancak Ürdün'e alınmaları istenen bu kişiler arasında silahlı gruplar olduğuna dair ellerinde kesin bilgiler olduğunu belirten Rezzaz, şunları söyledi:

"Biz, sınırlarımızı ve halkımızı tam olarak müdafaa etmekle Suriye'deki kardeşlerimize gıda ve barınak yardımı sağlama arasında denge kurmaya çalışıyoruz."