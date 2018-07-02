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Ürdün Başbakanı Rezzaz'dan "denge" açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.07.2018 01:29 | Son Güncelleme

Başbakan Ömer er-Rezzaz: "Biz, sınırlarımızı ve halkımızı tam olarak müdafaa etmekle Suriye'deki kardeşlerimize gıda ve barınak yardımı sağlama arasında denge kurmaya çalışıyoruz"

AMMAN (AA) - Ürdün Başbakanı Ömer er-Rezzaz, ülke sınırlarını korumakla Suriyelilere yardım ulaştırma arasında denge kurmaya çalıştıklarını söyledi.

Ürdün haber ajansı PETRA'ya göre, Rezzaz, ülkenin kuzey sınırına yaptığı ziyarette güvenlik güçlerinin sınırdaki faaliyetleriyle ilgili bilgi aldı.

Rezzaz burada basına yaptığı açıklamada, sınıra gerçekleştirdiği ziyaretin amacının, silahlı kuvvetler ile güvenlik güçlerinin burada yaşanacak gelişmelerle başa çıkabilme kapasitesini ölçmek olduğunu ifade etti.

Ürdün'ün Suriye'deki askeri operasyonlardan etkilendiğini belirten Rezzaz, Ürdün topraklarına roketlerin düştüğünü ve can kaybı yaşanmasa da sınır bölgesinde paniğe sebep olduğunu dile getirdi.

Ürdün hükümeti ve vatandaşlarının Suriyelilere gereken yardımı sunduğunu vurgulayan ancak Ürdün'e alınmaları istenen bu kişiler arasında silahlı gruplar olduğuna dair ellerinde kesin bilgiler olduğunu belirten Rezzaz, şunları söyledi:

"Biz, sınırlarımızı ve halkımızı tam olarak müdafaa etmekle Suriye'deki kardeşlerimize gıda ve barınak yardımı sağlama arasında denge kurmaya çalışıyoruz."

Rezzaz, güvenlik konusuyla ilgili, hangi Suriyelinin silahsız hangisinin silahlı olduğunu belirleyemeyeceklerini, daha önce karşılaştıkları bu tarz senaryoların bir daha tekrarlanmasını istemediklerini ifade etti.

Suriyelilere kendi topraklarında destek verileceğini açıklayan Rezzaz, sınırların açık olduğunu ancak tam kontrol altında tutulduğunu, tedavi gerektiren durumlar söz konusu olduğunda bunların Ürdün hastanelerinde gerçekleştirileceğini sözlerine ekledi.

Uluslararası camianın üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmediğine işaret eden Rezzaz, dünyada hiçbir ülkenin de sınırlarını binlerce kişiye ardına kadar açmadığını belirtti.

Öte yandan Ürdün Hükümet Sözcüsü Cumana Ganimat, Suriye'de yaşananların Ürdün'ün değil, Suriye halkının ıztırabını sona erdirecek siyasi bir çözüme varamayan tarafların suçu olduğuna değindi.

Suriye topraklarında güvenli bölgeler kurulmasıyla ilgili Ganimat, bunun Ürdün'ün talebi olduğunu, ülkesinin ayrıca "gerginliği azaltma bölgesi" anlaşmasına yeniden geri dönülmesini istediğini kaydetti.

Rejim ve destekçileri, Şam'daki Doğu Guta ve ülkenin orta kesimindeki Humus gerginliği azaltma bölgelerini ele geçirdikten sonra 20 Haziran'da ülkenin güneybatısına yönelik operasyon başlatmıştı.

Rejim ve destekçileri, Dera'daki operasyonda son 10 günde 317 kilometrekarelik bir alanda ilerleyerek, bazı sivil yerleşimleri ele geçirdi.

Ülkenin güneybatısındaki Dera ve Kuneytra illeri, Astana süreci garantörleri Türkiye, İran ve Rusya'nın Mayıs 2017'de oluşturduğu 4 gerginliği azaltma bölgesinden biriydi. Rusya, ABD ve Ürdün, 2 ay sonra Dera ve Kuneytra'yı özel bir anlaşma kapsamına almıştı. ABD de bölgede desteklediği muhaliflere yardımlarını kesmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Suriye Ürdün

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