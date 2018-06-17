Ürdün Başbakanı yeni hükümeti eleştirenlere cevap verdi

Rezzaz, "Biliyorsunuz ki ben sosyal paylaşım sitelerini takip eder ve kullanırım. Sosyal medyanın, bilgi aktarımı ve geniş çaplı diyalog konusundaki olumlu rolüne de inanırım. Ancak bu sosyal medyada yayılan her bilginin doğru olduğu anlamına gelmiyor." ifadelerini kullandı.

Başbakan Rezzaz, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, hükümetin değişmesinin, tüm kişilerin değiştirilmesi amacını taşımadığını, amacın mali kararların sosyal boyutlarını idrak edecek bir ekonomi kadrosu ile belli hedeflere sahip hizmet kadrosu oluşturulması olduğunu belirtti.

Rezzaz, sosyal medyada ve paylaşım sitelerinde perşembe günü yemin eden yeni kabineyle ilgili eski Hani el-Mulki hükümetinden 15 bakanı barındırmasıyla alakalı yapılan eleştirilere cevap verdi.

Ürdün Başbakanı Ömer er-Rezzaz, yeni kabinenin onaylanmasının ardından gelen eleştiriler üzerine, "hükümetin değişmesinin, tüm kişilerin değiştirilmesi amacını taşımadığını, amacın mali kararların sosyal boyutlarını idrak edecek ekonomi kadrosunun oluşturulması" olduğunu belirtti.

Hafta sonuna kadar hükümetin yeni adımlar atacağını kaydeden Rezzaz, iletişim ve diyalog için bazı araçların açıklanacağını, bu şekilde halkın fikir ve önerilerinin alınacağını ifade etti.

Karar aşamasına mümkün olduğunca çok katılım sağlanması için çalıştıklarını kaydeden Rezzaz, vatandaşların, ülkenin önceliklerinin belirlenmesine katkı sağlama, hükümetin performansını denetleme, hükümetleri ve seçilen meclisleri yargılama hakkı olduğunu söyledi.

Halka seslenen Rezzaz, "Hükümetin beklentilerinizi karşılamadığını gördüğünüzde -ki bu hepimizin görevidir- ya da Allah korusun vatandaşların razı olmadığı bir durum gördüğünüzde bizi açıkça düzeltmek sizin görevinizdir." ifadelerine yer verdi.

Ürdün'de tartışmalı gelir vergisi yasa tasarısına yönelik tepkiler neticesinde istifa eden başbakanın yerine görevlendirilen Ömer er-Rezzaz ve kabine üyeleri 14 Haziran'da yemin ederek göreve başlamıştı.

Kraliyet Divanı'ndan yayımlanan kraliyet kararnamesiyle Savunma Bakanlığı görevini de yürütecek olan Başbakan Rezzaz'ın da aralarında bulunduğu 29 bakandan oluşan yeni kabine onaylanmıştı.