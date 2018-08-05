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Ürdün, Filistin meselesine yönelik tutumunda kararlı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.08.2018 23:31 | Son Güncelleme

Ürdün, Filistin meselesine yönelik tutumunda kararlı

Ürdün Kralı 2. Abdullah, ülkesinin Filistin meselesindeki iki devletli çözüme dayalı tutumunun değişmez olduğunu belirtti.

Krallık Divanından yapılan yazılı açıklamaya göre 2. Abdullah, Başbakan Ömer er-Rezzaz hükümetinin güvenoyu almasından sonra düzenlenen ilk kabine toplantısında yaptığı konuşmada, ABD'ye yaptığı son ziyaretine işaret ederek, "Bu görüşmelerde, Ürdün'ün Filistin meselesindeki 'başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devletinin kurulmasını kapsayan iki devletli çözüme dayalı' tutumunda kararlı ve açık olduğu teyit edildi." dedi.

Ürdün'ün Filistin meselesine ilişkin bu tutumunun kapalı görüşmelerde de dünya kamuoyu önünde yapılan açıklamalarda da asla değişmeyeceğinin altını çizen 2. Abdullah, bu konuda Ürdün'ün üzerinde herhangi bir baskının olmadığının altını çizdi.

2. Abdullah, Washington yönetimi tarafından yüzyılın anlaşması olarak adlandırılan planı kabul etmesi için Ürdün'e baskı yapıldığına ilişkin söylentiler hakkında ise, "Dışarıdan ve içeriden pek çok söylenti işitiyorum. Bu fikirler nereden geliyor, bilemiyoruz." diye konuştu.

ABD ziyareti kapsamında ülkesine çeşitli alanlarda yatırımcı çekme ve istihdam olanakları sağlama hedefiyle liderler ve ekonomi alanındaki yetkililerle görüşmelerde bulunulduğunu kaydeden 2. Abdullah, Ürdün'de yatırım projelerinin gerçekleştirilmesi ve ülkenin ortaklıklar için bölgesel merkez olması konusundaki taleplerinin kendisine iletildiğini aktardı.

2. Abdullah, uygulamalarda bazı sıkıntılar yaşanıldığına işaret ederek, "Durumu iyileştirmek için çalışacağız. Yolsuzluk ve işsizlikle mücadele önceliğimiz olacak." şeklinde konuştu.

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Kralı Ürdün

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