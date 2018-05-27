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Ürdün, Filistinlilere yönelik şiddeti kınadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.05.2018 21:38 | Son Güncelleme

Ürdün, Filistinlilere yönelik şiddeti kınadı

AMMAN (AA) - Ürdün Kralı 2. Abdullah, ülkesinin Gazze Şeridi'nde İsrail'in olayları tırmandırmasını ve şiddetini kınadığını, bunu kabul etmediklerini dile getirdi.

Kral Abdullah, ABD Kongresi'nin Cumhuriyetçi üyesi Darrell Issa ve beraberindeki heyeti Amman'daki El-Hüseyniyye Sarayı'nda kabulünde, Filistin-İsrail anlaşmazlığına yönelik iki devletli çözüm ve başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devletinin kurulması temelinde taraflar arasında etkin ve ciddi müzakerelerin başlaması gerektiğini söyledi.

Kraliyet Divanından yapılan yazılı açıklamaya göre, görüşmede ABD-Ürdün stratejik ortaklığının geliştirilmesi ve iki ülkenin ortak ilgi alanına giren konular ele alındı.

Kral 2. Abdullah, ABD Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınmasının ardından Filistin'de yaşanan gelişmeleri ele alarak, ülkesinin Gazze Şeridi'nde İsrail'in olayları tırmandırması ve şiddetini kınadığını ve bunu kabul etmediklerini dile getirdi.

ABD heyeti adına konuşan Issa da Ürdün'ün Kral Abdullah'ın liderliğinde bölgedeki çeşitli bölgesel sorunlarla ilgilenmesi ve bölgedeki barışı, istikrarı ve güvenliği artırmak için gösterdiği çabayı takdir etti.

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Anahtar Kelimeler:
Filistin israil kınama Ürdün

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