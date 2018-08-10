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Ürdün İslami Çalışma Cephesi Genel Sekreteri hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.08.2018 09:30 | Son Güncelleme

Kanser hastası olan 62 yaşındaki Muhammed Avvad ez-Zuyud sabah saatlerinde vefat etti

AMMAN (AA) - Ürdün'deki Müslüman Kardeşler Teşkilatı'nın (İhvan) siyasi kanadı İslami Çalışma Cephesi Partisi'nin (İÇCP) Genel Sekreteri Muhammed Avvad ez-Zuyud hayatını kaybetti.

Zuyud'un oğlu Mücahid sosyal paylaşım sitesi Facebook üzerinden yaptığı açıklamada, babasının sabah saatlerinde vefat ettiğini duyurdu.

İhvan'dan yapılan yazılı açıklamada da 62 yaşında hayatını kaybeden Zuyud için başsağlığı dileklerinde bulunularak, cenaze töreninin ikindi namazının ardından Zerka kentinde yapılacağı bilgisi paylaşıldı.

Zuyud'un kanser hastası olduğu ve sağlık durumunun kötüleştiği, dün ise komaya girdiği belirtiliyor.

İslami Çalışma Cephesi Partisi, mayıs ayında yapılan seçimlerde Zuyud'u ikinci dönem için yeniden genel sekreterlik görevine getirmişti.

Genel Sekreterlik, partide en üst merci olarak biliniyor.

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Anahtar Kelimeler:
İslami Çalışma Cephesi Partisi Muhammed Avvad ez-Zeyud Müslüman Kardeşler Teşkilatı

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