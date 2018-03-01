Ürdün Kralı 2. Abdullah, Hindistan'da

AMMAN (AA) - Ürdün Kralı 2. Abdullah'ın, Hindistan Dışişleri Bakanı Sushma Swaraj ile Ortadoğu'da yaşanan krizleri görüştüğü belirtildi.
Ürdün haber ajansı PETRA'ya göre, resmi temaslarda bulunmak üzere başkent Yeni Delhi'ye gelen 2. Abdullah'ın Swaraj ile görüşmesinde, ikili ilişkilerin güçlendirilmesi, bölgesel ve uluslararası gelişmeler ile Ortadoğu'daki krizlere siyasi çözüm bulunması konusunda harcanan çabalar ele alındı.
Kral 2. Abdullah görüşmede, iki ülke arasında istişare ve koordinasyonun sürdürülmesi ile ekonomi, yatırım, ticaret ve savunma alanlarındaki ilişkilere ivme kazandırılmasının önemine işaret etti ve Hindistan'ın bölgesel krizlerin çözümü ve terörle mücadelede önemli bir rol oynadığını vurguladı.
Bakan Swaraj ise Ürdün'ün Ortadoğu ve dünya istikrarı için oynadığı merkezi rolü takdir ettiklerini belirtti.
Kral 2. Abdullah, Hindistan ziyareti kapsamında Ürdün-Hindistan İş Forumu'na katılmış ve Hindistan'daki büyük şirketlerden bazılarının CEO'larıyla bir araya gelmişti.
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