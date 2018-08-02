Ürdün Kralı Abdullah Fransa Dışişleri Bakanını kabul etti

AMMAN (AA) - Ürdün Kralı 2. Abdullah'ın Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian'ı kabul ettiği bildirildi.
Ürdün Kraliyet Divanı'ndan yapılan açıklamada, Kral Abdullah ile resmi ziyaret kapsamında Ürdün'e gelen Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian görüşmesinde bölgesel gelişmelerin ele alındığı belirtildi.
Açıklamada, Kral Abdulah'ın Fransa'nın Suriyeli mültecilerin ekonomiye getirdiği yükü hafifletmek adına kalkınma programlarına verdiği destekten duyduğu memnuniyeti dile getirdiği aktarıldı.
Filistin ve İsrail arasında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasına öncülük edecek iki devletli çözüm temelinde müzakereleri yeniden başlatmaya yönelik çabaların yoğunlaştırılması gerektiğini vurgulayan Abdullah'ın Avrupa Birliği'nin bu konudaki rolüne dikkat çektiği kaydedildi.
Görüşmede ayrıca, Suriye krizindeki gelişmeler ile krize siyasi çözüm bulma konularının da masaya yatırıldığı ifade edildi.
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