Ürdün Kralı Abdullah Mogherini'yi kabul etti

AMMAN (AA) - Ürdün Kralı 2. Abdullah, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini'yi başkent Amman'da kabul etti.

Kraliyet Divanından yapılan yazılı açıklamaya göre başkent Amman'da bir araya gelen Kral Abdullah ile Mogherini, "Ürdün ile AB arasındaki stratejik ortaklığın yanı sıra bölgedeki gelişmeler ve Ürdün'ün yaşadığı ekonomik zorlukları" ele aldı.

İkili ayrıca krizlerin ve bölgesel durumların ortaya çıkardığı ekonomik ve mali zorlukların üstesinden gelebilmek için Ürdün tarafından gerçekleştirilen reformlar ile ekonomik programları da görüştü.

Ürdün'de bu yılın başında itibaren gelen zamlar ve Hani el-Mulki hükümetinin ekonomi politikaları sorunlara yol açmış, temel ihtiyaç maddelerindeki yüksek oranlı fiyat artışları vatandaşın tepkisini çekerken son olarak tartışmalı gelir vergisi yasa tasarısı geniş çaplı protestolara neden olmuştu.

Ürdün Başbakanı Hani el-Mulki, tartışmalı gelir vergisi yasa tasarısına karşı düzenlenen yoğun protestolarda okların hükümete çevrilmesi üzerine istifa etmiş, Kral Abdullah da Eğitim Bakanı Ömer er-Rezzaz'ı yeni hükümeti kurmakla görevlendirmişti. Ürdün'de yeni hükümeti kurmakla görevlendirilen Rezzaz'ı ciddi ekonomik sorunların beklediği ifade ediliyor.

