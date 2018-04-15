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Ürdün Kralı, İngiltere Başbakanı'yla Suriye'yi görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.04.2018 01:34 | Son Güncelleme

Ürdün Kralı, İngiltere Başbakanı'yla Suriye'yi görüştü

AMMAN (AA) - Ürdün Kralı Abdullah'ın, İngiltere Başbakanı Theresa May ile telefonda Suriye meselesini görüştüğü bildirildi.

Ürdün resmi haber ajansı PETRA'da yer alan habere göre, May ile Kral Abdullah yaptıkları telefon görüşmesinde Suriye'deki gelişmeleri ele aldı.

Kral Abdullah'ın, Suriye'deki krizin son bulması, toprak bütünlüğünün korunması, barış ve güvenliğin tesis edilmesi için siyasi çözümün, tek yol olduğunu vurguladığı ifade edildi.

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