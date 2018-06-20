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Ürdün Kraliçesinden dünyaya "mülteci" çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.06.2018 15:04 | Son Güncelleme

Ürdün Kraliçesinden dünyaya "mülteci" çağrısı

AMMAN (AA) - Ürdün Kralı 2. Abdullah'ın eşi Kraliçe Rania, dünyaya "mültecilere yüz çevirmek yerine onları misafir etme tutum ve sorumluluklarını gözden geçirme" çağrısında bulundu.

Kraliçe Rania, Dünya Mülteciler Günü dolayısıyla Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, mültecilerin, tasavvuru imkansız kayıplar ve korkular içerisinde hayatlarını kurtarmak amacıyla vatanlarından uzak topraklara güvenlik aramak için kaçmak zorunda kaldığını belirtti.

Rania paylaşımında "Dünya, bu gün vesilesiyle halen kapıları kapatmak yerine kucak açarak mültecileri konuk etme sorumluluklarını gözden geçirme fırsatına sahip." ifadelerine yer verdi.

Ürdün coğrafi konumu itibarıyla Filistin, Irak ve Suriye'den en çok göç alan ülkeler arasında yer alıyor. Ülkede 2 milyon Filistinli, 1,3 milyon Suriyeli ve binlerce Iraklı sığınmacı yaşıyor.

Dünyada 65 milyondan fazla insan zulüm, çatışma, şiddet ya da insan hakları ihlalleri sebebiyle yerlerinden edilmiş durumda. Türkiye ise 3,9 milyon kişiyle dünyada en fazla sığınmacıya ev sahipliği yapan ülke konumunda.

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Dünya Mülteciler Günü Kraliçe Rania Ürdün

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