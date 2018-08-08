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Ürdün Kralı'ndan "barış sürecini canlandırma çabalarına destek" vurgusu

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.08.2018 19:47 | Son Güncelleme

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüşen Kral Abdullah: "Ürdün, iki devletli çözüm, Arap Barış Planı ve uluslararası kararlar temelinde Filistin-İsrail müzakerelerini yeniden başlatmak için ilgili taraflarla koordine olarak tüm çabasını sarf etmeye devam edecek"

AMMAN (AA) - Ürdün Kralı 2. Abdullah, İsrail-Filistin barış müzakerelerini canlandırma çabalarını desteklemeye devam edeceklerini belirtti.

Ürdün resmi ajansı PETRA'nın haberine göre, Kral Abdullah, Ürdün'ü ziyaret eden Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile bir araya geldi.

İkili, görüşmede Filistin'de yaşanan gelişmeler ile barış sürecini yeniden canlandırmak için sarf edilen çabaları ele aldı.

Filistin meselesi ve Kudüs'le alakalı gelişmelerde iki taraf arasında koordine ve istişarenin sürmesi gerektiğini ifade eden Kral Abdullah, ülkesinin tüm gücü ve imkânlarıyla meşru ve adil haklarını alma konusunda Filistinlilerin yanında olduğunu vurguladı.

Filistin meselesinin Ürdün dış politikasının öncelikleri arasında olduğunun altını çizen Kral Abdullah, "Ürdün, iki devletli çözüm, Arap Barış Planı ve uluslararası kararlar temelinde Filistin-İsrail müzakerelerini yeniden başlatmak için ilgili taraflarla koordinasyon hâlinde tüm çabasını sarf etmeye devam edecek." ifadesini kullandı.

Filistin'in çıkarlarına hizmet edecek ve halkının haklarını gözetecek siyasi çareler bulmak için uluslararası toplum ve ABD yönetimiyle çalışmanın önemine işaret eden Ürdün Kralı, Kudüs konusunun, nihai statü meseleleri kapsamında çözülmesi gerektiğini, bu şehrin bölge barışının gerçekleşmesi için "anahtar" konumda olduğunu kaydetti.

Filistin Devlet Başkanı Abbas da Ürdün'ün Filistin meselesindeki "tarihi" tutumunu takdir ettiğini belirterek, Kral Abdullah'ın uluslararası platformlarda Filistin halkının haklarını savunmak için sarf ettiği çabalardan övgüyle söz etti.

Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşunun (UNRWA) hizmetlerini sürdürebilmesi için uluslararası toplum tarafından desteklenmesi gerektiği ifade edilen görüşmede, Ürdün ve Filistin arasındaki iş birliği ve koordinasyonun güçlendirilmesi amacıyla Ürdün-Filistin Yüksek Komitesi toplantılarının iki ülkenin başbakanları başkanlığında gerçekleştirilmesi konusunda anlaşıldı.

Resmi ziyarette bulunmak için dün Ürdün'e gelen Abbas'ın buradan 2 günlük bir ziyaret için Katar'a geçmesi bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
barış müzakereleri Mahmud Abbas Ürdün

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