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Ürdün Senato Başkanından "sokaklara çıkmayın" çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.06.2018 23:15 | Son Güncelleme

Ürdün Senato Başkanından "sokaklara çıkmayın" çağrısı

AMMAN (AA) - Ürdün'de Senato Başkanı Faysal el-Fayiz, halkı sokaklara çıkmamaya, yeni kurulacak hükümete şans vermeye çağırdı.

Ülkede yaşanan protestolar sebebiyle Hani el-Mulki hükümetinin istifasının ardından yaptığı televizyon açıklamasında Fayiz, Ürdünlülere sokağa çıkmama çağrısı yaptı.

Fayiz, Kral Abdullah'ın yeni hükümetin kurulması için henüz kimseyi görevlendirmediğini de vurgulayarak, "Halk gösteri hakkına sahiptir ancak görevlendirilecek hükümete de şans tanınmalı." ifadesini kullandı.

Ürdün Başbakanı Hani el-Mulki, tartışmalı vergi yasasına karşı düzenlenen yoğun protestoların ardından istifa etmişti.

Ürdün'de yayımlanan Düstur gazetesinin Başbakan'a yakın bir kaynağa dayandırdığı habere göre, Kral Abdullah'a istifasını sunan Mulki, hükümetindeki bakanlardan da istifalarını sunmalarını istemişti.

Henüz resmi bir açıklama yapılmasa da hükümete yakın kaynaklar, Kral Abdullah'ın Mulki'nin istifasının ardından Ömer er-Rezzaz'ı yeni hükümeti kurmakla görevlendirdiğini belirtiyor.

- Ne olmuştu?

Ürdün hükümeti, tartışmalı vergi yasa tasarısını 21 Mayıs'ta imzalayarak parlamentonun birinci kanadı Temsilciler Meclisi'ne sevk etmişti.

IMF'nin diktesi olarak görülen tasarı, birçok kesim tarafından tepkiyle karşılanmış, başkent Amman'ın yanı sıra İrbid, Tafila, El-Kerak, Er-Remse ve Maan kentlerinde gösteriler düzenlenmişti.

Kral Abdullah da yoğun protestolara neden olan vergi yasa tasarısı konusunda hükümeti ve meclisi uzlaşmaya çağırmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Faysal el-Fayiz Senato Ürdün

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