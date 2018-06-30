Ürdün sınırındaki Deralıların dramı büyüyor: 15 sivil öldü

DERA/ANKARA (AA) - Suriye'nin Dera ilinden Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin saldırılarından korunmak için Ürdün sınırına kaçan sivillerden 15'inin, açlık, susuzluk ve olumsuz hava koşullarına bağlı hastalıklar nedeniyle yaşamını yitirdiği bildirildi.

Esed rejimi ve destekçilerinin 20 Haziran'da ülkenin güneybatısındaki Dera ilinde muhaliflerin kontrolündeki sivil yerleşimleri ele geçirmek için başlattığı operasyon nedeniyle ülkenin güneyinde Ürdün ve İsrail sınırına göçler devam ediyor.

Evlerini terk etmek zorunda kalan ve Ürdün'e geçmek isteyen Deralı siviller, günlerdir sınır hattında aşırı sıcaklardan korunacak çadır bile bulamıyor, temiz su kaynaklarından yoksun yaşıyor.

Sınır hattında 43-45 dereceye varan aşırı sıcak ve çöl rüzgarları da sığınmacıların içinde bulunduğu koşulları zorlaştırıyor.

Deralı askeri muhaliflerin kurduğu Merkezi Operasyon Odası Sözcüsü İbrahim Cevad, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ürdün sınırına akın eden sivillerin büyük tehlike altında olduğunu belirtti.