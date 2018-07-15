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Ürdün sınırındaki Suriyeliler döndü

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.07.2018 05:33 | Son Güncelleme

Ürdün ordusu, Suriye'nin Dera ilindeki saldırılar nedeniyle Ürdün sınırına göç eden tüm Suriyelilerin ülkelerine geri döndüğünü duyurdu

AMMAN (AA) - Ürdün ordusu, Suriye'nin Dera ilindeki saldırılar nedeniyle Ürdün sınırına göç eden tüm Suriyelilerin ülkelerine döndüğünü duyurdu.

Orduya bağlı Kuzey Askeri Bölge Komutanı Tuğgeneral Halid el-Mesaid, Ürdün haber ajansı PETRA'da yer alan açıklamasında, Ürdün sınırındaki Suriyeli göçmen sorununun sona erdiğini ve sayıları yaklaşık 100 bini bulan bu kişilerin tamamının ülkesine geri döndüğünü belirtti.

Ürdün'ün kuzey sınırının güvenli olduğunu ve sınır muhafızları ile güvenlik güçlerinin kontrolünde bulunduğunu aktaran Mesaid, Yermuk Havzası bölgesindeki DEAŞ unsurlarının sayısının da bin ila bin 500'e kadar gerilediğini kaydetti.

Mesaid, Ürdün topraklarına düşen ve herhangi bir can kaybının yaşanmadığı roket saldırılarının ise kasıtlı değil, Suriye rejimi ve muhalifler arasındaki çatışmalardan kaynaklanan gelişigüzel saldırılar olduğunu bildirdi.

Rusya ve askeri muhalifler, 6 Temmuz'da Suriye'nin güneyindeki bölgeleri kapsayacak kalıcı ateşkes anlaşması üzerinde uzlaşı sağlamıştı.

Rejim güçleri ve destekçileri, 20 Haziran'da ülkenin güneybatısındaki Dera'da askeri muhaliflerin kontrolündeki bölgeleri ele geçirmek için Rusya'nın hava desteğiyle askeri operasyon başlatmıştı.

Bölgedeki sivil savunma ekipleri, Dera'daki saldırılar nedeniyle yerlerinden edilen sivil sayısının 350 bini aştığını bildirmişti.

Ürdün, Birleşmiş Milletler'in (BM) Dera'daki saldırılardan kaçan Suriyeliler için sınır kapılarının açılması talebine olumsuz yanıt vermişti.

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Anahtar Kelimeler:
Dera Suriye Ürdün

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