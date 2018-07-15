Ürdün sınırındaki Suriyeliler döndü

AMMAN (AA) - Ürdün ordusu, Suriye'nin Dera ilindeki saldırılar nedeniyle Ürdün sınırına göç eden tüm Suriyelilerin ülkelerine döndüğünü duyurdu.

Orduya bağlı Kuzey Askeri Bölge Komutanı Tuğgeneral Halid el-Mesaid, Ürdün haber ajansı PETRA'da yer alan açıklamasında, Ürdün sınırındaki Suriyeli göçmen sorununun sona erdiğini ve sayıları yaklaşık 100 bini bulan bu kişilerin tamamının ülkesine geri döndüğünü belirtti.

Ürdün'ün kuzey sınırının güvenli olduğunu ve sınır muhafızları ile güvenlik güçlerinin kontrolünde bulunduğunu aktaran Mesaid, Yermuk Havzası bölgesindeki DEAŞ unsurlarının sayısının da bin ila bin 500'e kadar gerilediğini kaydetti.

Mesaid, Ürdün topraklarına düşen ve herhangi bir can kaybının yaşanmadığı roket saldırılarının ise kasıtlı değil, Suriye rejimi ve muhalifler arasındaki çatışmalardan kaynaklanan gelişigüzel saldırılar olduğunu bildirdi.

Rusya ve askeri muhalifler, 6 Temmuz'da Suriye'nin güneyindeki bölgeleri kapsayacak kalıcı ateşkes anlaşması üzerinde uzlaşı sağlamıştı.