Ürdün Suriyeli sığınmacılar için temaslarını sürdürüyor

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, Suriye'nin güneyindeki sığınmacıların güvenliklerinin ve evlerine dönüşlerinin sağlanması konusunda çeşitli kesimlerle görüşmeler yaptıklarını belirtti.

Safedi, Suriye'nin güneybatısındaki Dera ve Kuneytra illerinde, Rusya ve askeri muhalifler arasında gerçekleşen kapsamlı ateşkes görüşmelerinde anlaşma sağlanmasının ardından Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ülkesinin sığınmacıların güvenliklerinin ve evlerine emniyetli bir şekilde dönüşlerinin sağlanması konusunda çeşitli ilgili kesimlerle görüşmeler yürüttüğünü ifade etti.

Bakan, görüşmelerde ayrıca konuya siyasi çözüm bulunması, sivillerin korunması, zorla göç ettirilmesinin önüne geçilmesi konularının ele alındığını aktardı.

Suriye'nin güneybatısındaki Dera ve Kuneytra illerinde, Rusya ve askeri muhalifler arasında gerçekleşen kapsamlı ateşkes görüşmelerinde anlaşma sağlanmıştı.

Güney operasyon odası sözcülerinden Hüseyin Ebu Şeyma, AA muhabirine yaptığı açıklamada, müzakerelerde anlaşmaya varıldığını belirterek, "Anlaşmaya göre muhalifler ağır silahlarını teslim edecek. Rus askeri polisi, Ürdün sınırından itibaren bölgeye aşamalı olarak girecek. Anlaşmanın uygulanmaya başlamasıyla bölgeyi terk etmek isteyen muhalifler, ailelerini yanlarına alarak çıkabilecek." ifadelerini kullanmıştı.

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- 350 bini aşkın sivil yerinden oldu

Rejim güçleri ve destekçileri, ülkenin güneybatısındaki Dera'da 10 Haziran'dan itibaren muhaliflerin elindeki bazı noktaları ele geçirmiş, 20 Haziran'da da Rusya'nın hava saldırıları başlamıştı.

Bölgedeki Sivil Savunma ekipleri, saldırılarda yerlerinden olan sivil sayısının 350 bini aştığını bildirmişti.

