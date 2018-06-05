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"Ürdün vatandaşı haklı"

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.06.2018 02:33 | Son Güncelleme

Ürdün Kralı 2. Abdullah: "Ürdün vatandaşı haklı, Ürdünlülerin acı çekmesini kabul etmeyeceğim" - "Ürdünlüler olarak ilerlemeyi istiyorsak, karşımıza çıkan sıkıntılarla, geleneksellikten uzak yeni bir üslup ile mücadele etmeliyiz" - "Bazı yetkililerin, karar vermede hatalı olduğunu ve gevşek davrandığını kabul etmeliyiz" - "Ürdün şu anda bir yol ayrımında, ya bu krizden çıkarak halkına iyi bir yaşam sağlayacak ya da Allah korusun bilinmeze doğru gidecek"

Ürdün Kralı 2. Abdullah, tartışmalı vergi yasasına karşı düzenlenen yoğun protestolara ilişkin, vatandaşın haklı olduğunu ve Ürdünlülerin acı çekmesini kabul etmeyeceğini belirtti.

Ürdün Kraliyet Divanından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kral Abdullah, başkent Amman'daki El-Hüseyniyye Sarayı'nda devlete ait medya organlarının yöneticileri, günlük gazete editörlerinin yanı sıra gazeteciler sendikası başkanı ve bazı gazetecileri kabul etti.

Görüşmede, tartışmalı vergi yasasına karşı düzenlenen yoğun protestolara ilişkin, "Ürdün vatandaşı haklı, Ürdünlülerin acı çekmesini kabul etmeyeceğim." diyen Kral Abdullah, her zaman halkının yanında yer aldığını ve vatandaşların yaşadığı baskıların boyutlarını tahmin ettiğini söyledi.

Kral Abdullah, Ürdünlü gençlerin medeni şekilde kendini ifade etmelerinden memnun olduğunu kaydederek, bunun onların gelecekleri için daha iyisini elde etme çabalarını yansıttığını dile getirdi.

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- "Yeni yöntemler benimsenmeli"

Devlet kurumlarında, performansın yükseltilmesi, hesap verebilirlilik ve şeffaflığın geliştirilmesine dayanan yeni bir yöntemin benimsenmesi gerektiğine dikkati çeken Kral Abdullah, ayrıca enerji sahibi ve kendini milletinin hizmetine adamış gençlere fırsat verilmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Kral Abdullah, ülkesinin yaşadığı bu zor günlerde aklı selim davranılması gerektiğinin altını çizerek, "Ürdünlüler olarak ilerlemeyi istiyorsak, karşımıza çıkan sıkıntılarla, geleneksellikten uzak yeni bir üslup ile mücadele etmeliyiz." dedi.

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- Ürdün'ü çevreleyen bölgesel faktörler

Ürdün ekonomisini kuşatan bölgesel duruma da işaret eden Kral Abdullah, Mısır gazının kesilmesinin ülkesine yaklaşık 4 milyar Ürdün dinarına (yaklaşık 5,64 milyar dolar) mal olduğunu belirtti.

Kral Abdullah ayrıca ülkesinin ana pazarını oluşturan komşu ülkelerle sınırlarının kapatılmasının yanı sıra sınır güvenliğinin ek ve yüklü maliyetlere yol açtığını ifade etti.

Halihazırda maruz kalınan ekonomik durumun temel sebeplerinin bu etkenlerden kaynaklandığını söyleyen Kral Abdullah, şunları kaydetti:

"Bazı yetkililerin, karar vermede hatalı olduğunu ve gevşek davrandığını kabul etmeliyiz. Bu hataya, zamanında müdahale edilerek, yetkililer ve hükümetler görevden alındı."

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- "Yetkililer sorumluluklarının bilincinde olmalı"

Kral Abdullah, "Görevim olmadığı halde geçmişte hükümetin işini yapmak zorunda kaldım. Benim görevim anayasanın garantörü ve yetkililer arasındaki dengenin kefili olmak." diyerek, her makamın ve yetkilinin sorumluluğun bilincinde olması gerektiğini, bunun hakkını veremeyecek kişinin de görevini bırakması gerektiğini vurguladı.

Parlamenter hükümetlere ulaşmak için çaba sarf edildiğini ancak partilerin zayıf performansları nedeniyle başarısız olunduğunu kaydeden Kral Abdullah, ülkesinin, beklenmedik ekonomik ve bölgesel bir durumla karşı karşıya kaldığını ve bununla mücadele edecek hızlı bir plana sahip olmadıklarını aktardı.

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- "Ürdün yol ayrımında"

"Ürdün şu anda bir yol ayrımında, ya bu krizden çıkarak halkına iyi bir yaşam sağlayacak ya da Allah korusun bilinmeze doğru gidecek." diyen Kral Abdullah, ayrıca Ürdün'ün Suriyeli sığınmacıları ağırlamasına rağmen uluslararası yardımlarda da düşüş yaşandığına dikkati çekti.

Kral Abdullah, tartışmalı vergi yasası çerçevesinde diyalog görüşmeleri başlatılması gerektiğini vurgulayarak, "Hükümetin, vergi yasasını halka izah etmesi gerekirdi. Ancak bir iletişim eksikliği var." diye konuştu.

Vatandaşların, vergi ödediğinde, kendilerine sunulan okul, hastane, ulaşım gibi hizmetlerde iyileşme hissetmesi gerektine işaret eden Kral Abdullah, yetkililerin önceliğinin, "düşük ve orta gelirlilerin gözetilmesi, yatırıma teşvik edecek çalışmalar" olması gerektiğini ifade etti.

Kral Abdullah, ayrıca güvenlik güçlerinin, göstericilere yönelik "medeni" tutumunu takdir ettiğini sözlerine ekledi.

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- Ne olmuştu?

Ürdün hükümeti, tartışmalı vergi yasa tasarısını 21 Mayıs'ta imzalayarak parlamentonun birinci kanadı Temsilciler Meclisi'ne sevk etmişti.

IMF'nin diktesi olarak görülen tasarı, birçok kesim tarafından tepkiyle karşılanmış, başkent Amman'ın yanı sıra İrbid, Tafila, El-Kerak, Er-Remse ve Maan kentlerinde gösteriler düzenlenmişti.

Kral Abdullah da yoğun protestolara neden olan vergi yasa tasarısı konusunda hükümeti ve meclisi uzlaşmaya çağırmıştı.

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gösteri Kral 2. Abdullah Ürdün vergi

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