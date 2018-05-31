Ürdün ve Mısırlı yetkililer Filistin'deki son durumu görüştü

KAHİRE (AA) - Ürdün ve Mısırlı üst düzey yetkililer, Filistin'deki son gelişmeler başta olmak üzere çeşitli konuları görüşmek üzere Kahire'de bir araya geldi.

Mısır Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Kahire'deki stratejik toplantıya Ürdün tarafından Dışişleri Bakanı Eymen es-Safadi ve İstihbarat Teşkilatı Başkanı Adnan el-Cundi, Mısır'dan ise Dışişleri Bakanı Samih Şukri ile İstihbarat Başkan Yardımcısı Abbas Kamil katıldı.

Filistin davasına destek ve ulusal uzlaşının sağlanması konularının ele alındığı toplantıda, Filistin topraklarındaki güvenlik durumuyla bu kapsamdaki uluslararası eylemler değerlendirildi.

Toplantıda ayrıca Suriye'de güvenlik ve siyasi alanda yaşanan gelişmeler, Irak ve Yemen'deki son durumun yanı sıra Mısır ile Ürdün'ün terörle mücadele çalışmalarıyla iki ülkenin uluslararası alandaki koordinasyonu ele alındı.

