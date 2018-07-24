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Ürdün'da "sigara fabrikası" davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.07.2018 00:13 | Son Güncelleme

Hükümet, "sigara fabrikası" olarak bilinen yolsuzluk davası şüphelilerinden 30 kişinin yakalanması yönünde talimat verdi

Ürdün hükümetinin, güvenlik birimlerine, kamuoyunda "sigara fabrikası" olarak bilinen yolsuzluk davası şüphelilerinden 30 kişinin yakalanması yönünde talimat verdiği bildirildi.

Ürdün resmi ajansı PETRA'da yer alan habere göre, hükümet sözcüsü Cumane Ganimet, gümrük daireleri ile ilgili emniyet birimlerine, "şüpheli şahısların yakalanması ve haklarında seyahat yasağı çıkarılması için gerekli yasal önlemlerin alınması" talimatının verildiğini aktardı.

Ganimet, ayrıca konuya ilişkin basında ve sosyal paylaşım sitelerinde yer alan, şüphelilerden birinin oğlunun ülkeyi terk ettiğine ilişkin haberleri yalanladı.

Başbakan Ömer er-Rezzaz ise söz konusu davanın takibi, tüm ayrıntılara vakıf olunması ve olaya karışanların yakalanması işlemlerini hızlandırmak amacıyla başkanlığında bir bakanlar komitesi kurulmasına karar verdi.

Rezzaz, kurulmasını kararlaştırdığı komitede düzenlediği ilk toplantıda, yolsuzluğun korunmayacağını ve kimsenin yasalardan üstün olmadığını belirtti.

Rezzaz, bu açıklamasından kısa süre sonra da ülke ekonomisine zarar veren mali suçlar kapsamında görülen "sigara fabrikası" dava dosyasının, Devlet Güvenlik Mahkemesi'ne sevk edilmesine karar verdi.

Hükümet, geçen cumartesi, söz konusu yolsuzluk davasına karıştığından şüphelenilen 7 kişi hakkında seyahat yasağı kararı çıkarmıştı.

Milyonlarca dinar olduğu tahmin edilen vergi kaçakçılığına ek olarak Ürdün piyasasına yasa dışı yollarla tütün maddesi sokma ve üretimi kapsamında yürütülen "sigara fabrikası" yolsuzluk davası, geçen perşembe meclisten güvenoyu olan yeni hükümetin beyanı sırasında gündeme gelmişti.

Söz konusu davanın başlıca şüphelilerinden olduğu iddia edilen bir iş adamının, yurt dışına kaçtığına ilişkin yerel basın ve sosyal medyada yer alan haberlerle mesele ülkenin başlıca gündem maddeleri arasına girmişti. Yerel basınnda, davaya adı karışanlar arasında milletvekilleri, hükümet yetkilileri olduğu öne sürülmüştü.

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Anahtar Kelimeler:
fabrikası sigara Ürdün

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