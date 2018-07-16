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Ürdün'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.07.2018 02:42 | Son Güncelleme

Ürdün'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

AMMAN (AA) - Türkiye'nin Amman Büyükelçiliğinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma töreni düzenlendi.

Yunus Emre Enstitüsünün (YEE) iş birliğiyle Büyükelçilik ikametgahı bahçesinde düzenlenen törene Ürdün Parlamentosundan temsilciler, Türkiye’den gelen öğrenciler ve önde gelen aşiret reisleri katıldı.

İstiklal marşının okunmasıyla başlayan törende Türkiye'nin Amman Büyükelçisi Murat Karagöz Atatürk büstüne çelenk koydu. Tören kapsamında, Anadolu Ajansı'nın 15 Temmuz fotoğrafları da sergilendi.

Törende konuşan Karagöz, Amman Büyükelçiliğinin anma etkinliğini, Ürdünlü çok sayıda önde gelen aşiret lideri ve milletvekiliyle birlikte düzenlediğini söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
Murat Karagöz Ürdün

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