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Ürdün'de 15 Temmuz fotoğrafları sergisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.07.2018 02:59 | Son Güncelleme

Başkent Amman'da açılan "15 Temmuz Darbe Girişimi ve Türkiye'de Demokrasi Zaferi" temalı sergide, AA foto muhabirleri tarafından çekilen 57 fotoğrafa yer verildi

Ürdün'de, Türkiye'nin Amman Büyükelçiliği ve Amman Yunus Emre Enstitüsü (YEE) iş birliğiyle açılan sergide, 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili fotoğraflar izlenime sunuldu.

Başkent Amman'da, "15 Temmuz Darbe Girişimi ve Türkiye'de Demokrasi Zaferi" temalı fotoğraf sergisinin açılışına ülkede eğitim gören Türk öğrencilerin yanı sıra Ürdünlü dernek temsilcileri katıldı.

Türkiye'nin Amman Büyükelçisi Murat Karagöz, AA muhabirine sergiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Karagöz, sergide yer verilen ve AA foto muhabirleri tarafından çekilen 57 fotoğrafın, darbe girişiminin en önemli karelerini yansıttığını söyledi.

Amman YEE Müdürü Cengiz Eroğlu ise Türkiye'nin, 2023 hedefini gerçekleştirmek için daha güçlü bir şekilde yoluna devam ettiğini belirtti.

"Ülkemiz emin adımlarla geleceğe doğru ilerliyorsa bu, 15 Temmuz şehitlerinin sayesinde olmuştur." diyen Eroğlu, sergideki fotoğraflarla Türk halkının 15 Temmuz'da yaşadıklarını Ürdünlülere yansıtmaya çalıştıklarını kaydetti.

Eroğlu, Türkiye'de yaşananların başka ülkelerde de olabileceğini anlatarak, bu bağlamda söz konusu darbe girişiminden ders çıkarılabileceğini sözlerine ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
15 Temmuz Ürdün

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