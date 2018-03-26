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Ürdün'de "19 ve 20. yüzyıl arası Türk-Arap kültür ilişkileri" konferansı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.03.2018 00:50 | Son Güncelleme

Marmara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tomar: - "Türk ve Arap halkları arasındaki kültürel ilişkiler, değişebilen siyasi ilişkilerin aksine istikrarlı ve kalıcıdır"

İRBİD (AA) - Marmara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cengiz Tomar, Türkler ile Araplar arasındaki kültürel ilişkilerin politikalar gibi değişken değil istikrarlı ve kalıcı olduğunu söyledi.

Ürdün'deki Amman Yunus Emre Enstitüsü, ülkenin kuzeyindeki Yermuk Üniversitesinde "19 ve 20. yüzyıl arası Türk-Arap kültür ilişkileri" başlığıyla konferans düzenledi. Çok sayıda Ürdünlü akademisyen ve öğrencinin katıldığı konferansın ardından AA muhabirine açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Tomar, "Türk ve Arap halkları arasındaki kültürel ilişkiler, değişebilen siyasi ilişkilerin aksine istikrarlı ve kalıcıdır." dedi.

Söz konusu halklar arasındaki kültürel ilişkilerin 20. yüzyılda bir süre kesintiye uğradığını ancak bu ilişkilerin önceden olduğu gibi yeniden güçlendiğini aktaran Tomar, "Araplar ile Türkler arasındaki ilişkilerin kökleri, bin yıldan daha uzun bir zamana uzanır." diye konuştu.

Konferansta yaptığı sunumda da Arap ve Türk halklarının 20. yüzyılda yapılan hatanın tekrarlanmaması için neler yapması gerektiğine ilişkin bir bakış açısı sunmak istediğini ifade eden Prof. Dr. Tomar, söz konusu halklar arasındaki şiir, hikaye ve tercüme gibi bazı ortak kültürel örnekler ile bunların iki taraf arasındaki ekonomik, kültürel ve siyasi ilişkileri nasıl güçlendirdiğine dair fikir vermeye çalıştığını aktardı.

Amman Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Cengiz Eroğlu ise enstitünün, Araplar ve Türkler arasındaki ortak kültüre ışık tutmaya çalıştığını ifade etti.

Eroğlu, konferansa Arapçaya, Arap kültür ve siyasetine vakıf olması ve bu konularda çalışmalarının bulunması hasebiyle Tomar'ın davet edildiğini aktardı.

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