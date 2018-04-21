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Ürdün'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.04.2018 21:01 | Son Güncelleme

Ürdün'ün başkenti Amman'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla festival düzenlendi.

Ürdün'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliği

Yunus Emre Enstitüsü ve Ürdün Türkiye Dostluk Derneği iş birliğiyle Türkiye'nin Amman Büyükelçiliğinde düzenlenen festival öncesinde Büyükelçi Murat Karagöz, makamını babası Ürdünlü, annesi Türkiyeli olan "Riham el-Musa" isimli çocuğa bıraktı.

Musa, "Türkiye ve Ürdün ilişkilerini geliştirmek için çalışacağım. Bu bayram dolayısıyla tüm çocukların mutlu olmasını diliyorum." dedi.

Büyükelçi Karagöz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu günün çok önemli olduğunu, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 98'incisinin kutlandığını belirterek, bayramın Atatürk'ün dünya çocuklarına armağanı olduğunu söyledi.

Amman'daki Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Cengiz Eroğlu da amaçlarının Türk kültürünü tanıtmak olduğunu dile getirdi.

Eroğlu, bugünün çocuklarının Türkiye'nin geleceği olacağını kaydederek, Çocuk Bayramı'nın önemine dikkati çekti.

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23 Nisan Amman Cengiz Eroğlu Murat Karagöz Türkiye Ürdün

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