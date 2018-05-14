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Ürdün'de ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması protesto edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.05.2018 20:42 | Son Güncelleme

Ürdün'de ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması protesto edildi

AMMAN (AA) - Ürdün'ün başkenti Amman'da ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması protesto edildi.

ABD'nin Amman Büyükelçiliği yakınlarında düzenlenen gösteriye aralarında parti liderleri ve milletvekillerinin de olduğu çok sayıda kişi katıldı.

Gösteride sık sık "Mescid-i Aksa'yı ve Harameyn'i dolarlara sattılar" ve "Sınırı aştılar. Ey İntifada ayağa kalk" sloganları atıldı.

Gazze'nin İsrail sınırında çadırlar kuran Filistinliler, ABD Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınmasını ve İsrail'in kuruluş yıl dönümü olan Nekbe'nin (Büyük Felaket) 70. yılını protesto etmek için "milyonluk yürüyüş" adını verdikleri kapsamlı gösteriler düzenliyor.

İsrail askerleri, Gazze sınırında bugün düzenlenen gösterilere katılan 52 Filistinliyi şehit etti, yüzlercesi gerçek mermiyle olmak üzere 2 bin 410 Filistinliyi yaraladı.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Amman Kudüs Ürdün

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