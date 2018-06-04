HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Ürdün'de Başbakan Mulki'nin istifası

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.06.2018 19:19 | Son Güncelleme

Ürdün'de Başbakan Mulki'nin istifası

AMMAN (AA) - Ürdün Kralı 2. Abdullah'ın, tartışmalı vergi yasasına karşı düzenlenen yoğun protestoların ardından istifa eden Başbakan Hani el-Mulki'nin yeni bir hükümet kuruluncaya kadar görevine devam etmesini istediği bildirildi.

Kraliyet Divanından yapılan yazılı açıklamaya göre Kral Abdullah, Mulki'nin istifa mektubuna cevaben gönderdiği mektupta "yeni bir hükümet kuruluncaya kadar Mulki'nin görevine devam etmesini" istedi.

Açıklamada Kral Abdullah'ın, "Mulki'nin istifasını yeni bir hükümet kuruluncaya kadar görevine devam etmesi şartıyla kabul ettiği" belirtildi.

Ürdün Başbakanı Hani el-Mulki, tartışmalı vergi yasasına karşı düzenlenen yoğun protestoların ardından istifa etmişti.

Ürdün'de yayımlanan Düstur gazetesinin Başbakan'a yakın bir kaynağa dayandırdığı habere göre, Kral Abdullah'a istifasını sunan Mulki, hükümetindeki bakanlardan da istifalarını sunmalarını istemişti.

- Yeni hükümeti kurma görevi Rezzaz'ın

Henüz resmi bir açıklama yapılmasa da hükümete yakın kaynaklar, Kral Abdullah'ın Mulki'nin istifasının ardından Ömer er-Rezzaz'ı yeni hükümeti kurmakla görevlendirdiğini belirtiyor.

Rezzaz, Mulki hükümetinde Eğitim Bakanı olarak görev yapıyordu.

\

- Protestolar istifa getirdi

Ürdün hükümeti, tartışmalı vergi yasa tasarısını 21 Mayıs'ta imzalayarak parlamentonun birinci kanadı Temsilciler Meclisi'ne sevk etmişti.

IMF'nin diktesi olarak görülen tasarı, birçok kesim tarafından tepkiyle karşılanmış, başkent Amman'ın yanı sıra İrbid, Tafila, El-Kerak, Er-Remse ve Maan kentlerinde gösteriler düzenlenmişti.

Kral Abdullah da yoğun protestolara neden olan vergi yasa tasarısı konusunda hükümeti ve meclisi uzlaşmaya çağırmıştı.

PARTNERJohnny Depp tanınmaz halde! Sevenlerini korkuttuJohnny Depp tanınmaz halde! Sevenlerini korkuttu
"Bizi asacaklar" demişlerdi! Dövmeli ve saçı boyalı İranlı göçmenlerden güzel haber
Ağca, Alaattin Çakıcı'yı ziyaret edemedi, 'af' açıklaması yaptıAğca, Alaattin Çakıcı'yı ziyaret edemedi, 'af' açıklaması yaptı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Başbakan Hani el-Mulki istifa Ürdün Kralı Abdullah

En Çok Okunan Haberler

Cem Yılmaz bombayı patlattı! 'Boşanıyoruz'

Cem Yılmaz bombayı patlattı! 'Boşanıyoruz'

17 yaşındaki Aleyna Can'ın öldürülmesi davasında flaş gelişme

17 yaşındaki Aleyna Can'ın öldürülmesi davasında flaş gelişme

Onur Can Özcan'ın cesedi bulundu!

Onur Can Özcan'ın cesedi bulundu!

24 Haziran seçimleri öncesi ORC'nin anket sonuçları açıklandı! Erdoğan'ın oy oranı... HDP barajı geçecek mi?

24 Haziran seçimleri öncesi ORC'nin anket sonuçları açıklandı! Erdoğan'ın oy oranı... HDP barajı geçecek mi?

İYİ Parti'de aday krizi: Hukuk skandalı, mağdur edildim!

İYİ Parti'de aday krizi: Hukuk skandalı, mağdur edildim!

Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla: Oy vermezlerse işsiz bırakmak boynumun borcu

Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla: Oy vermezlerse işsiz bırakmak boynumun borcu

İlginizi Çekebilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşması sırasında prompter cihazının azizliğine uğradı

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşması sırasında prompter cihazının azizliğine uğradı

Bedelli askerlik 2018'de çıkacak mı? Bedelli askerlik için kritik Bakanlar Kurulu

Bedelli askerlik 2018'de çıkacak mı? Bedelli askerlik için kritik Bakanlar Kurulu

Hakkari'den acı haber! 3 asker şehit

Hakkari'den acı haber! 3 asker şehit

İBB Başkanı Mevlüt Uysal açıkladı: Atatürk Havalimanı dışında İstanbul'a 5 'Millet Bahçesi' daha

İBB Başkanı Mevlüt Uysal açıkladı: Atatürk Havalimanı dışında İstanbul'a 5 'Millet Bahçesi' daha

Ahmet Hakan'dan Nagehan Alçı için flaş 'Bank Asya' iddiası

Ahmet Hakan'dan Nagehan Alçı için flaş 'Bank Asya' iddiası

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Muharrem İnce'den canlı yayında dikkat çeken bedelli askerlik açıklaması!

Muharrem İnce'den canlı yayında dikkat çeken bedelli askerlik açıklaması!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'dan ABD'ye rest: F-35 devir-teslimi daha önce planlandığı gibi yapılacak

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'dan ABD'ye rest: F-35 devir-teslimi daha önce planlandığı gibi yapılacak

Bakanlar Kurulu sonrası Kandil'e operasyon sinyali: Her an her şey olabilir

Bakanlar Kurulu sonrası Kandil'e operasyon sinyali: Her an her şey olabilir

14 yaşındaki kızla birlikte yaşayıp hamile bırakan Suriyeli sanığa 19 yıl 9 ay hapis cezası

14 yaşındaki kızla birlikte yaşayıp hamile bırakan Suriyeli sanığa 19 yıl 9 ay hapis cezası

Ramazan Bayramı tatili kaç gün olacak? Bekir Bozdağ açıkladı

Ramazan Bayramı tatili kaç gün olacak? Bekir Bozdağ açıkladı

"Bizi asacaklar" demişlerdi! Dövmeli ve saçı boyalı İranlı göçmenlerden güzel haber

"Bizi asacaklar" demişlerdi! Dövmeli ve saçı boyalı İranlı göçmenlerden güzel haber

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.