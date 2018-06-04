Ürdün'de Başbakan Mulki'nin istifası

AMMAN (AA) - Ürdün Kralı 2. Abdullah'ın, tartışmalı vergi yasasına karşı düzenlenen yoğun protestoların ardından istifa eden Başbakan Hani el-Mulki'nin yeni bir hükümet kuruluncaya kadar görevine devam etmesini istediği bildirildi.

Kraliyet Divanından yapılan yazılı açıklamaya göre Kral Abdullah, Mulki'nin istifa mektubuna cevaben gönderdiği mektupta "yeni bir hükümet kuruluncaya kadar Mulki'nin görevine devam etmesini" istedi.

Açıklamada Kral Abdullah'ın, "Mulki'nin istifasını yeni bir hükümet kuruluncaya kadar görevine devam etmesi şartıyla kabul ettiği" belirtildi.

Ürdün Başbakanı Hani el-Mulki, tartışmalı vergi yasasına karşı düzenlenen yoğun protestoların ardından istifa etmişti.

Ürdün'de yayımlanan Düstur gazetesinin Başbakan'a yakın bir kaynağa dayandırdığı habere göre, Kral Abdullah'a istifasını sunan Mulki, hükümetindeki bakanlardan da istifalarını sunmalarını istemişti.

- Yeni hükümeti kurma görevi Rezzaz'ın

Henüz resmi bir açıklama yapılmasa da hükümete yakın kaynaklar, Kral Abdullah'ın Mulki'nin istifasının ardından Ömer er-Rezzaz'ı yeni hükümeti kurmakla görevlendirdiğini belirtiyor.