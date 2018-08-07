HABER

Ürdün'de doktorlardan iş bırakma eylemi

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.08.2018 13:09 | Son Güncelleme

Ürdün'de doktorlardan iş bırakma eylemi

Ürdün'de kamuda çalışan doktorlar ve sağlık personeli, çalışma şartlarının idari ve mali olarak iyileştirilmesi talebiyle iş bırakma eylemi yaptı.

Ürdün'de tüm hastane ve sağlık merkezlerindeki doktor ve sağlık personeli bu sabah 07.00-09.00 saatlerinde 2 saatlik iş bırakma eylemine gitti.

Konuyla alakalı konuşan Grev Organizasyon Komitesi Başkanı Doktor Bilal Azzam, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eyleme büyük katılım gerçekleştiğini belirterek, personelin iş bırakmanın yanı sıra çalıştıkları kurumların önünde protestolar düzenlediğini ifade etti.

Personelin, ilgili kurumlarla yapılan görüşmeler sonuçsuz kalınca bu yolu seçtiğini aktaran Azzam, henüz hükümetten eyleme dair bir geri dönüş yapılmadığını söyledi.

Azzam, resmi makamlardan talepler konusunda olumlu cevap gelmezse eylemlerin artırılacağını kaydetti.

Ürdün'de kamuda çalışan doktorlar ve sağlık personeli, çalışma şartlarının idari ve mali olarak iyileştirilmesini talep ediyor.

PARTNERGöbek alarmı!Göbek alarmı!
Bedelli askerliğe 2 günde 200 bin başvuru!Bedelli askerliğe 2 günde 200 bin başvuru!
Aydilge, longoz ormanlarında çöp topladıAydilge, longoz ormanlarında çöp topladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
doktor eylem Ürdün

En Çok Okunan Haberler

Dolar ve euroda yükseliş hız kazandı

Dolar ve euroda yükseliş hız kazandı

Tam 1.8 kilo! Midesinden çıkanı görenler gözlerine inanamadı

Tam 1.8 kilo! Midesinden çıkanı görenler gözlerine inanamadı

Abdullah Gül'le ilgili Ankara'yı sarsacak savcılık ifadesi!

Abdullah Gül'le ilgili Ankara'yı sarsacak savcılık ifadesi!

Son dakika! Türkiye ile ABD arasında ön mutabakat sağlandı

Son dakika! Türkiye ile ABD arasında ön mutabakat sağlandı

Taraftardan Vida'ya: 30 milyon Euro’ya git efsane olursun

Taraftardan Vida'ya: 30 milyon Euro’ya git efsane olursun

ABD, İran yaptırımlarına resmen başladı!

ABD, İran yaptırımlarına resmen başladı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Minik Evrim'i arama çalışmaları sürüyor

Minik Evrim'i arama çalışmaları sürüyor

Basketbol okulunda rezalet! Toplu tacizi videoya aldılar

Basketbol okulunda rezalet! Toplu tacizi videoya aldılar

Bedelli askerliğe 2 günde 200 bin başvuru!

Bedelli askerliğe 2 günde 200 bin başvuru!

Profitcoins, Size Sürekli Kar Vaad Ediyor!

Profitcoins, Size Sürekli Kar Vaad Ediyor!

Zorla eve girip yengesine cinsel saldırıda bulundu! İşte istenen ceza

Zorla eve girip yengesine cinsel saldırıda bulundu! İşte istenen ceza

Yolda gördüğü kızı eşine benzetti, hayatını mahvetti!

Yolda gördüğü kızı eşine benzetti, hayatını mahvetti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.