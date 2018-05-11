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Ürdün'de "Dönüşün adresi Kudüs" Festivali

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.05.2018 20:19 | Son Güncelleme

Ürdünlüler "Dönüşün adresi Kudüs" temalı festivalde Filistin'e destek verdi

ÖLÜDENİZ (AA) - Binlerce Ürdünlü, "Dönüşün adresi Kudüs" festivalinde Filistin halkının topraklarına dönüş hakkının olduğunu dile getirdi.

Ürdün'ün Ölüdeniz vilayetinin Suveyme bölgesinde İslami hareketlerle birlikte birçok sivil toplum kuruluşu ve bazı siyasi partilerin ortaklaşa düzenledikleri "Dönüşün adresi Kudüs" temalı festivalde Filistin halkına yönelik destek gösterileri ve çeşitli etkinlikler yapıldı.

Ülkenin uzak bölgelerinden gelen katılımcılar Filistin'e destek sloganları atarken, ellerinde "İşgalci meşru olamaz", "Sığınmacıyız ancak döneceğiz", "Kanımız, canımız sana feda olsun Filistin" yazılı pankartlar taşıdı.

Farklı kesimlerden etkinliğe katılan kalabalığa hitap eden, Ürdün'deki Müslüman Kardeşler Teşkilatı'nın (İhvan) siyasi kanadı İslami Çalışma Cephesi Partisi'nin (İÇCP) Genel Sekreteri Muhammed ez-Zuyud, Ürdünlüler, Filistinli kardeşlerine verdikleri sözde durmaya devam ettiklerini ve topraklarına dönüşün kutsal bir hak olduğunu vurguladıklarını söyledi.

Zuyud, partisi ve Ürdün halkının Filistinlilere destek vermeye devam edeceklerine dikkati çekti.

- Büyük Dönüş Yürüyüşü

Filistinliler, Toprak Günü'nün 42'nci yılı kapsamında 30 Mart Cuma gününden bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında barışçıl gösteriler düzenliyor.

İsrail askerleri ise “sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006’dan beri Gazze’ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını” talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

Gösterilerin başından bu yana aralarında gazetecilerin ve çocukların da olduğu 53 Filistinli İsrail askerleri tarafından şehit edildi, yaklaşık 8 bin Filistinli yaralandı.

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Anahtar Kelimeler:
Dönüşün adresi Kudüs İslami Çalışma Cephesi Partisi (İÇCP) Suveyme bölgesi

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