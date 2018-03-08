Ürdün'de Dünya Kadınlar Günü konseri

AMMAN (AA) - Türkiye'nin Amman Büyükelçiliği, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla başkent Amman'da konser düzenledi.

Devlet Opera ve Balesi sanatçılarından soprano Ayçanur Kip ile Tanini-Trio Grubu'nun El-Hüseyin Kültür Merkezi'nde sahne aldığı konseri Büyükelçi Murat Karagöz'ün yanı sıra Türk ve Ürdünlü kadınlar izledi.

Büyükelçi Karagöz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Dünya Kadınlar Günü'nde bu etkinliği düzenlemekten mutluluk duyduklarını söyledi.

Bu tür faaliyetlerin bu sene ikincisini düzenlediklerini belirten Karagöz, konser ve etkinliklere birkaç gün devam edeceklerini anlattı.

Ayçanur Kip ise Büyükelçi Karagöz'ün davetlisi olarak Dünya Kadınlar Günü'nde Ürdün'de olmaktan mutluluk duyduğunu kaydetti.

Tanini-Trio Grubu üyelerinden Tahir Aydoğdu da Ürdünlü kadınların toplumun inşasında rol almalarının kendilerini mutlu ettiğini, Ürdün halkının misafirperver ve samimi olduğunu dile getirdi.