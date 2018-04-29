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Ürdün'de "ebruya" büyük ilgi

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.04.2018 00:00 | Son Güncelleme

Başkent Amman'da düzenlenen 14. Uluslararası Şehir Festivali'nde "ebru sanatı" yoğun ilgi gördü

Ürdün'ün başkenti Amman'da düzenlenen 14. Uluslararası Şehir Festivali'nde Türk kağıt süsleme sanatı "ebru" yoğun ilgi gördü.

Ürdün Prensesi Sena Asım'ın himayesinde düzenlenen ve 22 ülkenin temsil edildiği festivale Türkiye adına Ürdün'deki Yunus Emre Enstitüsü (YEE) katıldı.

Festival bünyesinde açılan stantta sanatçı Ayşen Avcı Çavdar'ın ebru sanatını kullanarak icra ettiği eserler Ürdünlü ve diğer ziyaretçilerin büyük beğenisini topladı.

Çavdar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "doğuşu 15-17. yüzyıllara kadar uzanan ebru sanatının son 10 yıldır Türkiye'de altın çağını yaşadığını, kendisinin de 17 yıldır bu sanatla uğraştığını" söyledi.

Ürdün'e ilk defa geldiğini ve YEE'nin bu tür faaliyetlerine katıldığını belirten Çavdar, Ürdün halkının da ebru sanatını çok sevdiğini sözlerine ekledi.

Ürdün YEE Müdürü Cengiz Eroğlu da ebru sanatının çok eski bir sanat olmasına rağmen Arap dünyasında çok tanınmadığını ve bu sanatı tanıtmak için çalıştıklarını kaydetti.

Festivale, Türkiye'nin yanı sıra Brezilya, Filistin, Tunus, Sudan, Lübnan, Ukrayna, Tayvan, Libya, Filipinler, Rusya, Sri Lanka, Mısır, Romanya ve Çin'in de yer aldığı 22 ülke katılıyor. Katılımcı ülkeler kendilerine tahsis edilen stantlarda yöresel ürünlerini, yiyeceklerini ve sanatlarını tanıtıyor.

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Anahtar Kelimeler:
ebru sanatı Ürdün

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