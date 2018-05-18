Ürdün'de Filistin'e destek gösterisi

AMMAN (AA) - Ürdün'ün başkenti Amman'da ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması ve İsrail'in Gazze sınırında Filistinlilere yönelik katliamları protesto edildi.

İslami hareketlerin çağrıları üzerine cuma namazı sonrası Hüseyni camisi önünde düzenlenen gösterilere Müslüman Kardeşler (İhvan) Teşkilatı Genel Gözlemcisi Abdulhamid ez-Zineybat'ın yanı sıra bazı liderler ve çok sayıda gösterici katıldı.

"Küdüs bizimdir, Kudüs kırmızı çizgimizdir." yazılı pankartların taşındığı gösteride ABD Başkanı Donald Trupm karşıtı sloganlar atıldı.

Gösteride konuşan Zineybat, "Bugün burada mücahitlerle birlikte Aksa'nın kapıları ve Filistin topraklarında nöbet tutanları selamlıyoruz." dedi.

Zineybat, Ürdün'ün kutsal mekanlar üzerindeki korumasının Trump'ın damadı Jared Kushner'in kararı olmadığını vurguladı.

İsrail askerlerinin, pazartesi günü ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasını protesto etmek ve Nekbe'nin (Büyük Felaket) 70. yılını anmak isteyen göstericilere ateş açması sonucu 62 Filistinli şehit olmuş, 3 binden fazla kişi yaralanmıştı.

