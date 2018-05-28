Ürdün'de hükümete istifa çağrısı

AMMAN (AA) - Ürdün'deki İslami Çalışma Cephesi Partisi, hükümetin Uluslararası Para Fonu (IMF) ile ilişkilerini eleştirerek, istifa çağrısında bulundu.
Müslüman Kardeşler Teşkilatının (İhvan) bu ülkedeki siyasi kanadı olan parti yayımladığı yazılı açıklamada hükümetin IMF'nin diktelerine boyun eğdiğini savundu.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Maalesef hükümetin zayıflığı sebebiyle ülkenin ekonomisi ve geleceğine hükmeder hale gelen IMF'nin tavsiyeleri ve dikteleri doğrultusunda, gelir vergisi yasasının çıkarılmasında sergilenen ısrarı esefle izledik. IMF temsilcileri meclisteki komisyonlarla direkt görüşerek rollerini yerine getirmeye başladı. Bu durum ülke egemenliğine halel getirmektir."
Açıklamada, "Uygulamalarıyla ülkeyi ve insanları oldukça hırpalayan bu başarısız hükümetin gitmesini istiyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Ayrıca açıklamada itiraza konu olan gelir vergisi ve siber suçlar yasası gibi bazı hukuki uygulamaların kaldırılması talep edildi.
IMF'nin diktesi olarak görülen "gelir vergisi kanun tasarısının onaylanmasını" ülkedeki birçok siyasi, halk ve sivil toplum kuruluşları protesto ediyor.
Ürdün meclisi, hükümetin 100 milyon dinar (yaklaşık 141 milyon dolar) kazanç getireceğini savunduğu gelir vergisi tasarısını geçen hafta onaylamıştı.
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