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Ürdün'de hükümeti kurma görevi Rezzaz'a verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.06.2018 14:47 | Son Güncelleme

Ürdün'de hükümeti kurma görevi Rezzaz'a verildi

Ürdün Kralı 2. Abdullah, tartışmalı gelir vergisi yasasının neden olduğu protestolar neticesinde istifa eden Hani el-Mulki yerine Ömer er-Rezzaz'ı hükümeti kurmakla görevlendirdi.

Ürdün Kraliyet Divanından yapılan yazılı açıklamada, Kral Abdullah'ın Rezzaz'ı hükümeti kurmakla görevlendirdiği ve görevlendirme yazısını gönderdiği belirtildi.

Rezzaz'a ülkenin içinde bulunduğu hassas dönemde reform ve kalkınma yolunda atılan adımları tamamlayacak ve ulusal sorumluluğu üstlenecek yeni bir hükümet kurma görevinin verildiği aktarıldı.

Dünya Bankası'nda eski ekonomi uzmanı Rezzaz, istifa eden Mulki hükümetinde eğitim bakanlığı görevini yürütüyordu.

- Protestolar başbakanın istifasını getirdi

Ürdün hükümeti, 100 milyon dinar (yaklaşık 141 milyon dolar) gelir getireceğini savunduğu vergi yasa tasarısını 21 Mayıs'ta Temsilciler Meclisi'ne sevk etmişti.

Ancak, IMF'nin diktesi olarak görülen tasarı, birçok kesim tarafından tepkiyle karşılanmış, başkent Amman'ın yanı sıra birçok kentte gösteriler düzenlenmişti.

Ürdün Başbakanı Hani el-Mulki, dün yoğun protestoların ardından istifa etti, ancak ülkede gösteriler durulmadı.

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Anahtar Kelimeler:
Amman hükümet Ürdün

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