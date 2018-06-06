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Ürdün'de hükümeti kurmakla görevlendirilen Rezzaz'dan diyalog sözü

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.06.2018 22:55 | Son Güncelleme

Kral Abdullah tarafından yeni hükümeti kurmakla görevlendirilen Ömer er-Rezzaz, adil bir vergi sistemine ulaşmak için tüm kesimlerle diyalog kurulacağını belirtti

Ürdün'de hükümeti kurmakla görevlendirilen Ömer er-Rezzaz, adil bir vergi sistemine ulaşmak için tüm kesimlerle diyalog kurma sözü verdi.

Tartışmalı vergi yasasıyla ilgili protestolar nedeniyle istifa eden Başbakan Hani el-Mulki'nin yerine Kral 2. Abdullah tarafından hükümeti kurmakla görevlendirilen Rezzaz, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Herkesi tatmin eden adil bir vergi sistemine ulaşmak için tüm kesimlerle diyalog kurmayı ve birlikte çalışmayı taahhüt ediyorum."

Ömer er-Rezzaz, bu şekilde hükümet ve vatandaşlar arasında hak ve yükümlülükler üzerine kurulu toplumsal sözleşmeye dayalı ilişkiler kurulmasının amaçlandığını belirtti.

Ürdün hükümeti, 100 milyon dinar (yaklaşık 141 milyon dolar) gelir getireceğini savunduğu vergi yasa tasarısını 21 Mayıs'ta Temsilciler Meclisi'ne sevk etmişti.

Ülkede çeşitli kesimler tarafından tepkiyle karşılanan ve IMF'nin diktesi olarak görülen tasarıya karşı başkent Amman'ın yanı sıra birçok kentte gösteriler düzenlenmişti.

Kral Abdullah da yoğun protestolara neden olan vergi yasa tasarısı konusunda hükümeti ve meclisi uzlaşmaya çağırmıştı.

Başbakan Hani el-Mulki, yoğun protestolar üzerine pazartesi günü istifa etmiş, Kral Abdullah kabinede Eğitim Bakanı olarak görev yapan Ömer er-Rezzaz'ı yeni hükümeti kurmakla görevlendirmişti.

Mulki'nin istifasına rağmen ülkede protestolar devam ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
protesto Ürdün vergi

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