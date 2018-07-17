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Ürdün'de ilaç sektöründe kısmi grev

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.07.2018 21:00 | Son Güncelleme

Ürdün'de ilaç sektöründe kısmi grev

Ürdün'de bir ilaç firmasında çalışan yüzlerce işçi, maaşlarına zam yapılması ve terfi için net kurallar konulması talebiyle süresiz grev başlattı.

Ürdün Çalışma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Dar ed-Deva Kalkınma ve Yatırım Şirketi'nde çalışan işçilerin, maaşlarının artırılması ve görevlerinde yükselme şartlarının net bir şekilde belirlenmesi için grev yaptıkları belirtildi.

Bakanlığın Basın Sözcüsü Muhammed el-Hatib, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Dar ed-Deva Kalkınma ve Yatırım Şirketi'yle ilgili konuyu 10 Temmuz'da kendilerine iletilmesinden bu yana takip ettiklerini söyledi.

Hatib, bakanlıktaki İş ilişkileri Direktörü Hani es-Savaliha'nın şirketi ziyaret ederek maaşlarının artırılmasını ve terfi esaslarının netleşmesini isteyen işçileri dinlediğini ifade etti.

Ziyarette, aralarındaki iş sorunlarının çözülmesi için tarafların yarın bir araya gelmesi talebinde bulunulduğunu aktaran Hatib, sağlık hizmetleri ve ilaç endüstrisinde sendika temsilcileri ile müzakereler sürdürülürken grevin de devam ettiğini belirtti.

Hatip, tüm tarafları tatmin edecek bir çözüme varılacağını umut ettiğini dile getirdi.

Hükümete bağlı Gıda ve İlaç İdaresi Genel Müdürü Hayil Ubeydat da Ürdün'de faaliyet gösteren 23 ilaç şirketi bulunduğunu ve buralarda yaklaşık 13 bin kişinin istihdam edildiğini aktardı.

Ubeydat, ilaç sektörünün, ekonomik büyümenin hızlanmasına katkı sağlayan ve yıllık milyonlarca dolar gelir sağlayan önemli sektörlerden biri olduğuna işaret etti.

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