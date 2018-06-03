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Ürdün'de Kral'a "hükümeti azletme" çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.06.2018 23:47 | Son Güncelleme

Temsilciler Meclisinden bir grup milletvekili, Kral 2. Abdullah'a tartışmalı vergi yasası nedeniyle hükümeti azletme çağrısı yaptı

Ürdün'de parlamentonun birinci kanadı Temsilciler Meclisinden 43 milletvekili, Kral 2. Abdullah'a tartışmalı vergi yasası nedeniyle hükümeti azletme çağrısında bulundu.

Milletvekili Sadah el-Habaşine, AA muhabirine yaptığı açıklamada kendisinin de içinde olduğu 43 milletvekilinin tartışmalı vergi yasası nedeniyle Kral 2. Abdullah'a bir mesaj gönderdiğini ve Hani el-Mulki hükümetini azletme çağrısında bulunduğunu belirtti.

Hükümetin haksız kararlarının halkın parlamentoya olan güvenini yok ettiğini ifade eden Habaşine, "Meclis, halk nazarında kaybettiği onurunu geri kazanmaya çalışıyor." dedi.

- Meclisten olağanüstü oturum talebi

Öte yandan Ürdün Temsilciler Meclisi Başkanı Atıf et-Taravine, şu an anayasal tatilde olan meclisin gelir vergisi yasasında değişiklikleri görüşmek üzere Kral Abdullah'tan olağanüstü oturum izni isteyeceğini belirtti.

Taravine, yaptığı yazılı açıklamada meclisin tartışmalı vergi yasasında değişiklik yapılmasını istediğini, hükümetin kapsamlı bir diyalog gerçekleşmeden karar almada acele etmesi nedeniyle ülkede protestoların fitilinin ateşlendiğini aktardı.

Ürdün yasalarına göre milletvekillerinin mutlak çoğunluğunun istemesi ve dilekçe vermesi halinde Kral'ın tatilde olan meclisi olağanüstü toplanmaya çağırdığını hatırlatan Taravine, "Milletvekillerinin çoğunluğu fiili olarak harekete geçmeye başladı. Meclis Daimi Ofisi'ne en kısa zamanda olağanüstü toplanmak için Kral'dan izin alma çağrısı yapıldı." ifadelerini kullandı.

- Ne olmuştu?

Bakanlar Kurulu 21 Mayıs'ta tartışmalı vergi yasasını onaylamış ve yasa onaylanması için parlamentonun birinci kanadı Temsilciler Meclisine sevk edilmişti.

Ürdün'de bir yasanın yürürlüğe girmesi için parlamentonun Senato ve Temsilciler Meclisi'nden oluşan iki kanadında da tartışılıp onaylanması gerekiyor. Kraliyet kararnamesi çıkması için daha sonra Kral'a sevk edilen yasa, resmi gazetede yayınlanmasından bir ay sonra da yürürlüğe giriyor.

Ülkede IMF'nin diktesi olarak görülen "gelir vergisi kanun tasarısının onaylanması" birçok kesim tarafından tepkiyle karşılanmıştı.

Kral Abdullah da ülkede tepkilere ve gösterilere neden olan vergi yasası konusunda, hükümeti ve meclisi uzlaşmaya çağırmıştı.

Başkent Amman'ın yanı sıra İrbid, Tafila, El-Kerak, Er-Remse ve Maan kentlerinde de vergi yasasını protesto için gösteriler yapılmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Amman Ürdün vergi yasa

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