Ürdün'de Rezzaz hükümeti meclisten güvenoyu aldı

AMMAN (AA) - Ürdün'de Ömer er-Rezzaz başbakanlığındaki yeni hükümet, Ürdün meclisindeki 79 milletvekilinin desteğiyle güvenoyu aldı.

Başbakan Rezzaz liderliğindeki hükümet, 130 sandalyeli Ürdün meclisinde oylandı. Oylamaya 123 milletvekili katılırken, yeni kabine, 79 milletvekilinin onayını almayı başardı.

Güvenoyu oturumu öncesinde Ürdün meclisi, 9 Temmuz'dan bu yana Rezzaz'ın başkanlığındaki hükümetin programını özel oturumlarla görüşmeye açtı.

Milletvekillerinin eleştirilerini dinleyen Rezzaz, ortaya konulan bütün görüş ve izlenimleri dikkate alacağını belirtti.

- Yüzyılın anlaşması

Başbakan Rezzaz, meclis genel kurulunda yaptığı konuşmada, ABD yönetiminin, İsrail ile Filistin arasındaki barış müzakerelerinin yeniden başlatılması için hazırlamaya devam ettiği "Yüzyılın Anlaşması" adı verilen plana ilişkin söylenen bütün sözlerin Ürdün'ün sabitelerinin önünde buharlaştığını ve Filistin'e en yakın devletin Ürdün olduğunu belirterek, "Filistin davasının önüne geçen başka bir dava yoktur." dedi.