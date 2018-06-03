AMMAN (AA) - Ürdün'ün başkenti Amman'daki Başbakanlık konutu önünde düzenlenen gösteride, "tartışmalı vergi yasası" protesto edilerek, hükümetin istifası istendi.
Başbakanlık binasının bulunduğu bölgede bir araya gelen yüzlerce gösterici, hükümetin istifasını talep ederek, yönetim karşıtı pankartlar açtı.
Göstericiler, "Halk hükümetin istifasını istiyor" şeklinde sloganlar attı.
Ürdün meclisi, hükümetin, 100 milyon dinar (yaklaşık 141 milyon dolar) kazanç getireceğini savunduğu gelir vergisi tasarısını geçen hafta onaylamıştı.
IMF'nin diktesi olarak görülen "gelir vergisi kanun tasarısının onaylanması" ülkede birçok kesim tarafından tepkiyle karşılanmıştı.
Kral Abdullah da ülkede tepkilere ve gösterilere neden olan vergi yasası konusunda, hükümeti ve meclisi uzlaşmaya çağırmıştı.
Başkent Amman'ın yanı sıra İrbid, Tafila, el-Kerak, Er-Remse ve Maan kentlerinde de vergi yasasını protesto için gösteriler yapılmıştı.
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