Ürdün'de tartışmalı vergi yasa tasarısı geri çekilecek

AMMAN (AA) - Ürdün'de yoğun protestolara neden olan gelir vergisi yasa tasarısının haftaya yeni hükümetin kurulmasının ardından meclisteki ilgili komisyondan geri çekileceği bildirildi.

Başbakan Hani el-Mulki'nin istifasının ardından yeni hükümeti kurmakla görevlendirilen Ömer er-Rezzaz, Meclis Başkanı ve bazı milletvekilleriyle yaptığı görüşmelerin ardından başkent Amman'da basın toplantısı düzenledi.

Rezzaz, tartışmalı gelir vergisi yasa tasarısının gelecek hafta yeni hükümetin kurulmasının ardından meclisteki ilgili komisyondan çekileceğini söyledi.

Rezzaz'ın konuya ilişkin meslek sendikalarıyla da bugün ilerleyen saatlerde bir araya geleceği belirtildi.

- Protestolar başbakanın istifasını getirmişti

Ürdün bir haftadan uzun süredir söz konusu tasarıya karşı geniş çaplı protestolara sahne oldu.

Ürdün hükümeti, 100 milyon dinar (yaklaşık 141 milyon dolar) gelir getireceğini savunduğu vergi yasa tasarısını mayıs ayının sonunda Temsilciler Meclisi'ne sevk etmişti.

IMF'nin diktesi olarak görülen tasarı, birçok kesim tarafından tepkiyle karşılanmış, başkent Amman'ın yanı sıra birçok kentte gösteriler düzenlenmişti.

Başbakan Mulki, yoğun protestolar üzerine pazartesi günü istifa etti, ancak ülkedeki gösteriler durulmadı.

Ürdün Kralı 2. Abdullah, Mulki'nin istifasının ardından kabinede Eğitim Bakanı olarak görev yapan Ömer er-Rezzaz'ı yeni hükümeti kurmakla görevlendirmişti.

