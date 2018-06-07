Ürdün'de tartışmalı vergi yasa tasarısının geri çekilmesi

AMMAN (AA) - Ürdün'de yeni hükümeti kurmakla görevlendirilen Ömer er-Rezzaz, gelir vergisi yasa tasarısının geri çekilmesi yönünde alınan kararın ardından sokaklarda bulunma ihtiyacının ortadan kalktığını söyledi.

Rezzaz, meslek sendikaları konseyi ile bir araya geldikten sonra yaptığı basın açıklamasında, yaşananlar sebebiyle zor bir durumdan geçtiklerini ancak bunun işlerin kötü olduğu anlamı taşımadığını ve bayramdan önce haziran maaşlarını ödeyeceklerini belirtti.

"Tüm sivil toplum kuruluşlarıyla gerçek bir diyaloğa ihtiyacımız var. Hükümet kapıları kilitli bir kale değildir." ifadelerini kullanan Rezzaz, ülkenin her yerinde medeni bir şekilde düşüncelerini ifade edilmesinden övgüyle söz etti.

Başbakan Hani el-Mulki'nin istifasının ardından yeni hükümeti kurmakla görevlendirilen Rezzaz bugün Meclis Başkanı ve bazı milletvekilleriyle yaptığı görüşmelerin ardından düzenlediği basın toplantısında tartışmalı gelir vergisi yasa tasarısının gelecek hafta yeni hükümetin kurulmasının ardından meclisteki ilgili komisyondan çekileceğini duyurmuştu.