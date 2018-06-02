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Ürdün'de tartışmalı yeni gelir vergisi yasasına tepkiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.06.2018 04:53 | Son Güncelleme

Ülke genelinde düzenlenen geniş katılımlı protestolar, bir grup milletvekilinin tartışmalı yasayı reddeden ortak bildiri yayımlaması üzerine askıya alındı

AMMAN (AA) - Ürdün'de bir grup milletvekilinin tartışmalı gelir vergisi yasasını reddeden ortak bildiri yayımlaması üzerine protestoların askıya alındığı bildirildi.

Ürdün Barosu Başkanı Mazin Arşidat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sendikalar Konseyinin, 78 milletvekilinin yasaya karşı çıkarak ortak bir bildiri yayımlaması üzerine gelir vergisi yasası karşıtı protestolara ara verdiğini belirtti.

Arşidat, "Prensip gereği bir karar verildi. Bugün yapılacak toplantının ardından net karar verilecek." dedi.

Mecliste 78 milletvekili dün "şekil ve içerik" bakımından uygun olmadığını ifade ederek, yeni vergi yasasını reddeden ortak bir bildiri yayımlamıştı.

Ürdün'ün bazı il, ilçe ve köylerinde iki gündür düzenlenen gösterilerde yeni vergi yasası protesto ediliyor.

Ülke genelindeki meslek ve iş sendikaları, yasaya tepki olarak çarşamba günü grev başlatmıştı. Sendikalar, hükümete yasa tasarısını Meclisten çekmesi için bir hafta mühlet vererek greve son vermişti.

Ürdün meclisi, hükümetin 100 milyon dinar (yaklaşık 141 milyon dolar) kazanç getireceğini savunduğu gelir vergisi tasarısını geçen hafta onaylamıştı.

IMF'nin diktesi olarak görülen "gelir vergisi kanun tasarısının onaylanması" ülkede birçok kesim tarafından tepkiyle karşılanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
gelir vergisi yasası Ürdün

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