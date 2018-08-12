HABER

Ürdün'de terör hücresine düzenlenen operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.08.2018 05:52 | Son Güncelleme

Ürdün Hükümet Sözcüsü Cumane Guneymat, Salt kentinde bir hücre evine düzenlenen baskına dair operasyonun sürdüğünü, 5 teröristin ele geçirildiğini söyledi

AMMAN (AA) - Ürdün Hükümet Sözcüsü Cumane Guneymat, Salt kentinde bir terör hücre evine düzenlenen baskına dair operasyonunun devam ettiğini açıkladı.

Guneymat, yaptığı yazılı açıklamada, Salt kentinde bir hücre evine düzenlenen baskına dair operasyonun sürdüğünü, 5 teröristin ele geçirildiğini söyledi.

Operasyonun ikinci aşamaya geçtiğini, şüphelilerle sivillerin karıştırılmaması için çok dikkatli adımların atıldığını belirten Guneymat, operasyonun henüz devam ettiğini kaydetti.

Güvenlik güçlerinin müdahalesi sırasında teröristler tarafından tuzaklanan bombaların patlaması sonucu hücre evinin bulunduğu binanın bazı bölümlerinin yıkıldığını hatırlatan Guneymat, sivil savunma ekiplerinin çöken bina enkazında arama tarama çalışmaları yürüttüklerini dile getirdi.

Guneymat, operasyonun devam etmesinden dolayı vatandaşların baskın bölgesinden uzak durmaları çağrısında bulundu.

Terör hücresine düzenlenen baskında 3 polisin öldüğü ve ardından yaşlı, kadın ve çocuklardan oluşan yaralıların olduğu açıklanmıştı.

Cuma günü, Amman'ın Fahis ilçesinde Jandarma Komutanlığına ait bir araçta patlama meydana gelmiş ve 1 emniyet mensubu hayatını kaybederken, 6'sı yaralanmıştı.

İçişleri Bakanlığı, olayın el yapımı bombanın patlaması sonucu gerçekleştiğini açıklamış, söz konusu terör saldırısını düzenledikleri düşünülen kişilerin bulunduğu bir terör hücresine baskın düzenlenmiş operasyon sırasında teslim ol çağrısına ateşle cevap veren teröristlerle girilen çatışmalar sırasında binada patlama gerçekleşmişti.

PARTNERAşık oldu herkes onu tanıdıAşık oldu herkes onu tanıdı
Kartal'da trafik kazası: 2'si ağır, 6 yaralıKartal'da trafik kazası: 2'si ağır, 6 yaralı
Korkutan görüntü! Yağmur bulutları yeniden Karadeniz üstündeKorkutan görüntü! Yağmur bulutları yeniden Karadeniz üstünde
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Fahis patlaması güvenlik operasyonu Salt kenti terör hücresi Ürdün

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Erdoğan Türkiye'nin elindeki dolar miktarını açıkladı

Son dakika! Erdoğan Türkiye'nin elindeki dolar miktarını açıkladı

Nagehan Alçı'dan canlı yayında flaş açıklama: Yerel seçimler bu sonbaharda olacak

Nagehan Alçı'dan canlı yayında flaş açıklama: Yerel seçimler bu sonbaharda olacak

Bursaspor'dan Ali Koç için çok sert açıklama!

Bursaspor'dan Ali Koç için çok sert açıklama!

Türk çelik şirketleri Trump'a meydan okudu: ABD bizim tek pazarımız değil!

Türk çelik şirketleri Trump'a meydan okudu: ABD bizim tek pazarımız değil!

FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Twitter'da dikkat çeken paylaşım

FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Twitter'da dikkat çeken paylaşım

İsrail televizyonunda Türkiye düşmanlığı! ABD Başkanı Donald Trump'a Beyaz Saray'da Fetullah Gülen'i ağırlamasını önerdiler!

İsrail televizyonunda Türkiye düşmanlığı! ABD Başkanı Donald Trump'a Beyaz Saray'da Fetullah Gülen'i ağırlamasını önerdiler!

İlginizi Çekebilir

İsrail televizyonunda Türkiye düşmanlığı! ABD Başkanı Donald Trump'a Beyaz Saray'da Fetullah Gülen'i ağırlamasını önerdiler!

İsrail televizyonunda Türkiye düşmanlığı! ABD Başkanı Donald Trump'a Beyaz Saray'da Fetullah Gülen'i ağırlamasını önerdiler!

Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk defa açıkladı: ABD ve Trump, Türkiye'yi rahip Brunson için tehdit etmiş

Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk defa açıkladı: ABD ve Trump, Türkiye'yi rahip Brunson için tehdit etmiş

Erdoğan'dan doları yere atan vatandaşa: Bana bak...

Erdoğan'dan doları yere atan vatandaşa: Bana bak...

ABD Başkanı Trump'ın vergileri arttırmasının ardından Rusya'dan Türkiye'ye destek çağrısı!

ABD Başkanı Trump'ın vergileri arttırmasının ardından Rusya'dan Türkiye'ye destek çağrısı!

Devlet Bahçeli'den dolar ve kriz açıklaması: Tehlike sınırını geçti, ekonomi alarm veriyor

Devlet Bahçeli'den dolar ve kriz açıklaması: Tehlike sınırını geçti, ekonomi alarm veriyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
PKK'ya darbe üstüne darbe!

PKK'ya darbe üstüne darbe!

Korkutan görüntü! Yağmur bulutları yeniden Karadeniz üstünde

Korkutan görüntü! Yağmur bulutları yeniden Karadeniz üstünde

Meteoroloji'den son dakika kritik uyarı!

Meteoroloji'den son dakika kritik uyarı!

Nagehan Alçı'dan canlı yayında flaş açıklama: Yerel seçimler bu sonbaharda olacak

Nagehan Alçı'dan canlı yayında flaş açıklama: Yerel seçimler bu sonbaharda olacak

FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Twitter'da dikkat çeken paylaşım

FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Twitter'da dikkat çeken paylaşım

İzol aşiretinden iş adamı Hasan İzol, kurun yükselmesine bir deste dolar yakarak tepki gösterdi

İzol aşiretinden iş adamı Hasan İzol, kurun yükselmesine bir deste dolar yakarak tepki gösterdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.