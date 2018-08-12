Ürdün'de terör hücresine düzenlenen operasyon

AMMAN (AA) - Ürdün'ün başkenti Amman'da cuma günü meydana gelen patlamayla ilişkili oldukları düşünülen terörist unsurların yakalanması için, dün akşam saatlerinde Salt kentindeki bir hücre evine başlatılan operasyonda hayatını kaybeden polislerin sayısı 4'e yükseldi.

Ürdün Hükümet Sözcüsü Cumane Guneymat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Salt kentinde bulunan bir terör hücresine düzenlenen operasyonun devam ettiğini belirtti.

Operasyona ilişkin "gerçek dışı" haberlerin paylaşılmaması uyarısında bulunan Guneymat, baskın sırasında yaşamını yitiren polis sayısının 4'e yükseldiğini aktardı.

- Kriz masası oluşturuldu

Öte yandan Ürdün resmi ajansı Petra, Salt kentindeki olayın ardından güvenlik sürecini ve son gelişmeleri takip etmek için Başbakan, İçişleri Bakanı, Enformasyon Bakanı ve Hükümet Sözcüsü'nün yanı sıra Genelkurmay Başkanı'nın da aralarında bulunduğu bir kriz masası oluşturulduğunu duyurdu.

Daha önce yapılan açıklamada Salt kentindeki bir hücre evine düzenlenen baskında teröristlerden 3'ünün ölü, 5'inin ise sağ olarak ele geçirildiği, 3 polisin de yaşamını yitirdiği belirtilmişti.