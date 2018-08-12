HABER

Ürdün'de terör hücresine düzenlenen operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.08.2018 13:32 | Son Güncelleme

Salt kentinde devam eden operasyonda hayatını kaybeden polislerin sayısı 4'e yükseldi

AMMAN (AA) - Ürdün'ün başkenti Amman'da cuma günü meydana gelen patlamayla ilişkili oldukları düşünülen terörist unsurların yakalanması için, dün akşam saatlerinde Salt kentindeki bir hücre evine başlatılan operasyonda hayatını kaybeden polislerin sayısı 4'e yükseldi.

Ürdün Hükümet Sözcüsü Cumane Guneymat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Salt kentinde bulunan bir terör hücresine düzenlenen operasyonun devam ettiğini belirtti.

Operasyona ilişkin "gerçek dışı" haberlerin paylaşılmaması uyarısında bulunan Guneymat, baskın sırasında yaşamını yitiren polis sayısının 4'e yükseldiğini aktardı.

- Kriz masası oluşturuldu

Öte yandan Ürdün resmi ajansı Petra, Salt kentindeki olayın ardından güvenlik sürecini ve son gelişmeleri takip etmek için Başbakan, İçişleri Bakanı, Enformasyon Bakanı ve Hükümet Sözcüsü'nün yanı sıra Genelkurmay Başkanı'nın da aralarında bulunduğu bir kriz masası oluşturulduğunu duyurdu.

Daha önce yapılan açıklamada Salt kentindeki bir hücre evine düzenlenen baskında teröristlerden 3'ünün ölü, 5'inin ise sağ olarak ele geçirildiği, 3 polisin de yaşamını yitirdiği belirtilmişti.

Cuma günü, Amman'ın Fahis ilçesinde bulunan Jandarma Komutanlığına ait bir araçta patlama meydana gelmiş, olayda 1 emniyet mensubu hayatını kaybederken 6'sı yaralanmıştı.

İçişleri Bakanlığı, olayın el yapımı bombanın patlaması sonucu gerçekleştiğini açıklamıştı.

Dün akşam saatlerinde söz konusu terör saldırısını düzenledikleri düşünülen kişilerin bulunduğu bir terör hücresine baskın düzenlenmiş, operasyon sırasında "teslim ol" çağrılarına teröristlerin ateşle karşılık vermesi üzerine çatışma çıkmış ve binada patlama gerçekleşmişti.

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
Mehmet Ali Ağca'nın eski nişanlısı Rabia Kazan Trump'ın yanında görüldüMehmet Ali Ağca'nın eski nişanlısı Rabia Kazan Trump'ın yanında görüldü
İnternete giren herkes risk altında! Bilgisayar korsanlarından 'sextortion' ile şantajİnternete giren herkes risk altında! Bilgisayar korsanlarından 'sextortion' ile şantaj
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
operasyon Salt kenti terör hücresi Ürdün

En Çok Okunan Haberler

Bedelli askerlik için kaç kişi başvurdu? Rekora koşuyor

Bedelli askerlik için kaç kişi başvurdu? Rekora koşuyor

Abdüllatif Şener'den Berat Albayrak'a: Kalk kardeşim o koltuktan

Abdüllatif Şener'den Berat Albayrak'a: Kalk kardeşim o koltuktan

Galatasaray'da deprem!

Galatasaray'da deprem!

Türkiye'nin döviz haritası! İşte öne çıkan iller

Türkiye'nin döviz haritası! İşte öne çıkan iller

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan önemli açıklamalar!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan önemli açıklamalar!

Yunanistan sınırında hareketli dakikalar! Son anda yakalandılar

Yunanistan sınırında hareketli dakikalar! Son anda yakalandılar

İlginizi Çekebilir

FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Twitter'da dikkat çeken paylaşım

FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Twitter'da dikkat çeken paylaşım

İsrail televizyonunda Türkiye düşmanlığı! ABD Başkanı Donald Trump'a Beyaz Saray'da Fetullah Gülen'i ağırlamasını önerdiler!

İsrail televizyonunda Türkiye düşmanlığı! ABD Başkanı Donald Trump'a Beyaz Saray'da Fetullah Gülen'i ağırlamasını önerdiler!

Bodrum’da tatilcilere hesap şoku: Dilim salatalık 28, çay 20 TL

Bodrum’da tatilcilere hesap şoku: Dilim salatalık 28, çay 20 TL

Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk defa açıkladı: ABD ve Trump, Türkiye'yi rahip Brunson için tehdit etmiş

Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk defa açıkladı: ABD ve Trump, Türkiye'yi rahip Brunson için tehdit etmiş

Erdoğan'dan doları yere atan vatandaşa: Bana bak...

Erdoğan'dan doları yere atan vatandaşa: Bana bak...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Melih Gökçek'e Ankara'da şok üstüne şok! AK Parti Ankara İl yönetiminin istifası alındı

Melih Gökçek'e Ankara'da şok üstüne şok! AK Parti Ankara İl yönetiminin istifası alındı

Şanlıurfa'da kan donduran çocuk istismarı

Şanlıurfa'da kan donduran çocuk istismarı

Adnan Oktar'ın firarda olan müridi Cihat Gündoğdu'dan Diyanet İşleri Başkanı’na çok ağır sözler

Adnan Oktar'ın firarda olan müridi Cihat Gündoğdu'dan Diyanet İşleri Başkanı’na çok ağır sözler

Mehmet Ali Ağca'nın eski nişanlısı Rabia Kazan Trump'ın yanında görüldü

Mehmet Ali Ağca'nın eski nişanlısı Rabia Kazan Trump'ın yanında görüldü

İnternete giren herkes risk altında! Bilgisayar korsanlarından 'sextortion' ile şantaj

İnternete giren herkes risk altında! Bilgisayar korsanlarından 'sextortion' ile şantaj

Adnan Oktar'la ilgili flaş iddia: 400 yılla yargılanacak

Adnan Oktar'la ilgili flaş iddia: 400 yılla yargılanacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.