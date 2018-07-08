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Ürdün'de Türk mutfağı tanıtıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.07.2018 23:43 | Son Güncelleme

Ürdün'de Türk mutfağı tanıtıldı

AMMAN (AA) - Ürdün'de, Prenses Besma bint Ali'nin de katıldığı etkinlikle Türk mutfağı tanıtıldı.

Türk mutfağını dünyaya taşıyan şef Özlem Warren'ın, Türkiye'nin Amman Büyükelçiliğinde hazırladığı menü ile Türk mutfağı davetlilere sunuldu.

Türkiye'nin Amman Büyükelçisi Murat Karagöz'ün ev sahipliği yaptığı etkinlikte, Ürdün Prensesi Besma bint Ali'nin yanı sıra Gürcistan, Almanya, Endonezya, Yunanistan, Güney Afrika'nın Amman büyükelçileri ile bazı ülkelerin büyükelçilerinin eşleri, Ürdün'deki Türk lokantalarının sahipleri, iş adamları ile diğer davetliler yer aldı.

AA muhabirine konuşan Büyükelçi Karagöz, bunun bir gastro-diplomasi, kamu diplomasisi örneği olduğunu kaydederek, Büyükelçiliğin bahçesinde böyle bir etkinliğe ev sahipliği yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Karagöz, kendisinin de Ürdün'ün en meşhur yemeklerinden Mensef'i ve ülke mutfağını beğendiğini, Ürdün lokantalarına gittiğini belirtti.

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Anahtar Kelimeler:
mensef Türk türk mutfağı Ürdün

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