Ürdün'de vergi yasasına protesto

AMMAN (AA) - Ürdün'deki birçok kentte vergi yasasına tepki nedeniyle gösteriler düzenlendi.

Göstericiler, Amman'da Başbakanlık binasının bulunduğu bölge ile Mestabe bölgesinde lastikler yakarak caddeyi trafiğe kapattı.

Başkent'in yanı sıra İrbid, Tafila, el-Kerak, Er-Remse ve Maan kentlerinde de vergi yasasını protesto için gösteriler yapıldı.

Gösterilerde, hükümet karşıtı sloganlar atıldı.

Ürdün meclisi, hükümetin 100 milyon dinar (yaklaşık 141 milyon dolar) kazanç getireceğini savunduğu gelir vergisi tasarısını geçen hafta onaylamıştı.

IMF'nin diktesi olarak görülen "gelir vergisi kanun tasarısının onaylanması" ülkede bir çok kesim tarafından tepkiyle karşılanmıştı.

